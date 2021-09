Sehnsucht nach Siegen

Frankfurt. In einer Spezialausgabe für Newcomer in der Rhein-Main-Region umwirbt das Szenemagazin „Journal Frankfurt“ vor allem englischsprachige Neuankömmlinge. Und davon gibt es speziell in Frankfurt ja wegen den Brexit-Folgen fürs Bankenwesen genug. Neben einer Auflistung der wichtigsten Hochhäuser – vom 259 Meter hohen Commerzbank-Tower bis zum 112 Meter hohen Westhafen-Turm – wird in der aktuellen Ausgabe vor allem die Sportaffinität der Mainmetropole betont. Und natürlich fehlt in der Hochglanzbroschüre nicht, welche bedeutende Rolle Eintracht Frankfurt als Leuchtturm des professionellen Fußballs für die Stadt spielt. „Im Herzen von Europa“, wie neuerdings sogar die Postanschrift des ambitionierten Vereins lautet, verkörpere eine multikulturelle Gemeinschaft den europäischen Gedanken wie sonst kein zweiter Profiklub, ist da etwa zu lesen.

Da ist tatsächlich viel dran, denn der hessische Bundesligist bietet in der Regel nur noch zwei, drei deutsche Spieler in der Startelf auf. Die bunte Zusammenstellung war über Jahre eine ausgewiesene Stärke der Eintracht, weil erst Niko Kovac, danach Adi Hütter als Trainer das richtige Händchen für Umgang, Aufstellung und Ausrichtung hatten. Genau diesen Nachweis möchte auch Oliver Glasner antreten, der indes bei sieben Anläufen in drei Wettbewerben immer noch auf das erste Erfolgserlebnis wartet.

Heimspiel gegen Köln

Eintracht-Trainer Oliver Glasner braucht Lösungen für die Frankfurter Probleme. © dpa

Nun ist Frankfurt eingedenk von vier Punkteteilungen in fünf Bundesligaspielen noch weg von einer Krise, aber im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag 15.30 Uhr) lastet gewisser Druck auf Spielern und Trainer, zumal die nächste Aufgabe danach beim FC Bayern ansteht. Und zwischendrin ist noch eine Europa-League-Partie bei Royal Antwerpen zu bestreiten. Es könnte ein ungemütlicher Herbst werden, wenn sich bald keine Trendwende einstellt.

Klar, dass sich am Donnerstag auf der Pressekonferenz in der Frankfurter Arena vieles um die Sehnsucht nach Siegen drehte. Es fehle schlicht das „Selbstvertrauen“, sagte der Österreicher und verlangte: „Da ist es wichtig, nicht noch mehr draufzudrücken. Die Spieler wollen unbedingt gewinnen und mehr Tore erzielen. Und in diesem unbedingt Wollen passieren Ungenauigkeiten, falsche Entscheidungen, Fehleinschätzungen.“ Seine Erklärung: „Wir dürfen in dieser Phase nicht verkrampfen. Die Jungs haben so einen super Charakter. Man sieht, wie sie sich in jedem Spiel aufopfern. Wir haben die Lockerheit nicht, dass es gerade einfach aus den Beinen flutscht.“ Aber ist es wirklich nur das?

Es klemmt in jedem Spiel bislang an so vielen Punkten, dass noch kein über 90 Minuten überzeugender Auftritt heraussprang. Die größten Defizite liegen dabei in der Offensive, die ohne den zu RB Leipzig gewechselten André Silva den Vollstrecker verloren hat, der instinktsicher mit Kopf und Fuß gefühlt jede zweite Vorlage verwandelt hat. Dass Filip Kostic Ende August einen Wechsel erstreiken wollte, Amin Younes nach seiner überzogenen Gehaltsforderung suspendiert ist und Daichi Kamada vorübergehend zum Bankdrücker degradiert wurde, hat der Eintracht zeitweise jegliche offensive Wucht genommen. Immerhin hat der niederländische Last-Minute-Neuzugang Sam Lammers zweimal getroffen, beim Dänen Jesper Lindström ist ebenso wie beim Norweger Jens-Petter Hauge Talent erkennbar. Die Frage ist, wann Glasner diese Puzzleteile so zusammenfügt, dass das Gesamtbild stimmt.

Nicht wenige halten dafür das System mit Dreierkette, eigentlich durchgängig von favorisiert, für die beste Formation. Aber will eben nicht „alle drei Tage das System wechseln“. Unter dem 47-Jährigen sind bislang die Außenbahnen ausgesprochene Schwachstellen. Rechts ist Danny da Costa wieder auf Formsuche, links scheint Erik über seinen Zenit. Der Eintracht-Coach fordert im Grunde sich selbst auf, schnell die richtigen Schlüsse zu ziehen. Denn: „Geduld ist eine Facette, die ich kaum habe.“ HütterGlasnerDurm