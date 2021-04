Real-Interesse an Silva-Tausch

Frankfurt. Real Madrid hat nach Angaben der „Bild“-Zeitung Interesse an einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Torjäger André Silva und könnte im Gegenzug Luka Jovic fest zu den Hessen wechseln lassen. Wie die Zeitung berichtet, soll es entsprechende Überlegungen geben. Jovic war nach seiner starken Zeit in Frankfurt zum spanischen Fußball-Rekordmeister gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen und kam in der Winterpause auf Leihbasis zurück. Den Angaben zufolge soll Real Silva für rund 40 Millionen Euro kaufen und Jovic für rund 20 Millionen Euro abgeben wollen. Silva kommt in dieser Saison bereits auf 25 Tore. dpa

