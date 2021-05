Nationalstürmerin für die Eintracht

Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat Nationalstürmerin Nicole Anyomi (Bild) von der SGS Essen für die kommende Saison der Fußball-Bundesliga der Frauen verpflichtet. Die 21-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, teilte der Verein am Freitag mit. Anyomi spielte mehr als 80 Mal für den Ligakonkurrenten aus Essen und erzielte in der laufenden Spielzeit vier Treffer in zehn Ligabegegnungen.

Nach 55 Partien und 33 Toren in den deutschen Juniorennationalteams hat die Angreiferin im Februar erstmals für die A-Nationalmannschaft gegen Belgien gespielt. 2017 wurde sie U-17-Europameisterin. „Ich bin sehr froh über die Jahre, die ich bei der SGS Essen spielen durfte, die mich als familiärer Verein – auch mit der Aufnahme ins Internat – immer sehr unterstützt hat“, sagte Anyomi. „Nun aber war es der richtige Zeitpunkt, eine neue Herausforderung anzunehmen: Ich freue ich mich sehr, hier in Frankfurt meine nächsten Entwicklungsschritte gehen zu können.“ dpa (Bild: dpa)