Nach der Abreibung kommt Real Madrid

Frankfurt. Als eine der schlimmsten Abreibungen der jüngeren Vereinsgeschichte amtlich war, feierte die weiterhin prall gefüllte Frankfurter Nordwestkurve die Mannschaft frenetisch. Skurrile Szenen, aber eben auch typisch Eintracht. Das versöhnliche Ende konnte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Hessen nach dem 1:6 (0:5)-Debakel gegen Meister FC Bayern am Freitagabend nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen können.

Zu heftig war der 45-minütige Zusammenbruch aller Systeme zum Liga-Start gewesen, als das man ihn als einmaligen Ausrutscher abtun oder der unbestrittenen Münchner Stärke zuschreiben könnte. „Wir waren total naiv, haben viel zu einfache Gegentore bekommen und als Mannschaft schlecht verteidigt. Wir müssen schon ein paar taktische Regeln einhalten, sonst wird man von Bayern München hart bestraft. Wir sind in der Realität angekommen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Die Eintracht-Schmach in Zahlen auf dem Videowürfel.

Es war eine harte Landung der Frankfurter Europa-Helden, die so niemand hat kommen sehen. Eine vernünftige Vorbereitung, ein guter Transfersommer mit Mario Götze als echtem Coup, dazu das souveräne 4:0 im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger Magdeburg – die Eintracht wähnte sich auf einem guten Weg.

Doch dann lagen die Hessen durch zwei Gegentore nach Standardsituationen schon nach gut zehn Minuten mit 0:2 gegen die Bayern hinten, und rannten dem Branchenführer in der Folge ins offene Messer. „Wir wollten zu viel und haben den Kopf verloren“, sagte Oliver Glasner. „Dann ging es patsch, patsch, patsch.“

In die entstehenden Räume, gerade auf den von Ansgar Knauff und Filip Kostic nur nachlässig bewachten Außenbahnen, stachen die Münchner mit voller Konsequenz. Zur Pause stand es 0:5, ein 1:7 oder 1:8 wäre anhand der Chancen auch möglich gewesen. Es war ein von einer stabileren zweiten Halbzeit mit dem Ehrentreffer von Randal Kolo Muani kaum kaschierter peinlicher Auftritt, der Fragen aufwirft.

An erster Stelle: Wie soll die Mannschaft bitte am Mittwoch in Helsinki im europäischen Supercup gegen Real Madrid bestehen, eine Mannschaft auf ähnlichem internationalem Top-Niveau wie die Bayern? „Wir werden das aufarbeiten und richtig einordnen. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Real ein anderes Gesicht zeigen werden“, sagte Kapitän Sebastian Rode. Glasner wird sicher darauf achten, dass er in der finnischen Hauptstadt eine Mannschaft auf den Platz schickt, die die Grundaufgabe des gemeinsamen Verteidigens ernster nimmt wie die vom Freitagabend.

Noch nicht geklärt ist, mit welchem Personal die Hessen das zweite große europäische Finale innerhalb von gut zwei Monaten bestreiten werden. Während sich Stürmer Goncalo Paciencia mangels Einsatzchancen zu Celta Vigo nach Spanien verabschiedete, war die Zukunft von Filip Kostic bis Sonntagnachmittag weiter ungeklärt. Manager Krösche lag zumindest am Freitagabend noch kein Angebot von Juventus Turin für den serbischen Flügelstürmer vor, auch das Interesse des AC Mailand an Innenverteidiger Evan Ndicka ist weiterhin nicht offiziell hinterlegt.

Trainer Glasner reagiert mittlerweile schon mit Sarkasmus, wenn nach Kostic gefragt wird. „Ich habe ihn für den Start in Italien geschont“, sagte der Eintracht-Coach nach dem Bayern-Spiel zu den Gründen für Kostics Auswechslung und fügte nach einer Kunstpause hinzu: „Ich will, dass er uns gegen Real topfit hilft.“