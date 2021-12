Frankfurt. Das 5:2 gegen Leverkusen nach frühem 0:2-Rückstand war am Sonntagabend noch nicht mal das Beste aus Sicht von Eintracht Frankfurt. Die Erkenntnisse, die mit dem Einbahnstraßen-Auftritt der Elf von Oliver Glasner in der zweiten Halbzeit einhergingen, stimmen Sportvorstand Markus Krösche zuversichtlich für die Zukunft des Fußball-Bundesligisten. „Wir haben immer gesagt, dass es Zeit braucht“, erinnerte der Mann, der im Sommer das Erbe von Fredi Bobic antrat: „Wir haben schon in den vergangenen Wochen Schritte gemacht. Heute war das noch ein Schritt in die richtige Richtung, was die Art und Weise angeht, wie wir Tore herausspielen. Man merkt, dass die Automatismen kommen.“

Wiedersehen mit Hütter

Der verkorkste Start mit acht sieglosen Pflichtspielen, die mauen Vorstellungen gegen Hertha und Bochum im Oktober: All das wirkt mittlerweile weit weg. Nach vier Erfolgen und 13 Toren aus den jüngsten fünf Ligapartien geht der Blick nach oben. „Wenn wir in jedem Spiel so viel investieren, ist für uns noch einiges möglich“, meinte Rückkehrer Christopher Lenz. Darauf ließ sich Coach Glasner, den manch einer schon angezählt hatte, nicht ein. „Mir ist wichtig zu betonen, dass wir auch jetzt, wo wir viele Schulterklopfer haben, bescheiden bleiben. Nach dem 0:2 hätte es auch in die andere Richtung gehen können“, erklärte der Österreicher. Sein Team lobte er dennoch: „Auch als die Ergebnisse nicht so gut waren, sind die Jungs drangeblieben und haben immer an die Idee geglaubt, die wir ihnen versuchen zu vermitteln.“ An Frankfurts Art und Weise gab es gegen Leverkusen höchstens zu bemängeln, dass die Eintracht die ersten 20 Minuten verschlief – und das Ergebnis in Hälfte zwei nicht noch deutlicher gestaltete. Nach Patrik Schicks Doppelpack (5., 22.) schien es, als müssten die Hessen drei Tage nach dem Spiel bei Fenerbahce (1:1) dem Kräfteverschleiß Tribut zollen. Nach der doppelten Antwort durch Tuta (23.) und Jesper Lindström (30.) trat genau das Gegenteil ein.

Nicht die Werkself, die bei ihrem Europa-League-Vorrundenabschluss viele Stammkräfte geschont hatte, packte die dritte Luft aus – sondern die Eintracht. Mit Evan Ndicka (50.), Kristijan Jakic (66.) und dem herausragenden Djibril Sow (76./Bild) legten drei weitere Frankfurter nach. „Es freut uns, dass wir eine Variabilität bei den Torschützen haben. Das macht uns unberechenbar“, fand Krösche. Tatsächlich läuft im Offensivspiel nicht mehr alles über Filip Kostics linke Seite. Am Mittwoch (18.30 Uhr) will Frankfurt in Gladbach nachlegen. Dort steht Glasners Vorgänger Adi Hütter nach Niederlagen gegen Köln, Freiburg und Leipzig in der Kritik. (Bild: dpa)