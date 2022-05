Liebe Grüße aus Hessen

Frankfurt/Glasgow. Eintracht Frankfurt hat sich nach dem Triumph in der Europa League bei Finalgegner Glasgow Rangers bedankt. In Schottlands größter Tageszeitung „Daily Record“ schaltete der hessische Fußball-Bundesligist eine ganzseitige Anzeige, in der die SGE den Rangers viel Glück für das nationale Pokalfinale gegen die Hearts of Midlothian wünschte. Auch auf den Eintracht-Kanälen in den sozialen Netzwerken wurde der Text geteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter der Überschrift „Rangers, es war uns eine Ehre“ heißt es dort: „Ihr wart ein fantastischer Gegner mit euren unzähligen Fans. Gemeinsam haben wir gezeigt, wie der Fußball sein sollte. Emotional, leidenschaftlich und fair.“ Vor allem, wenn dies auf diese dramatische Art und Weise geschehe: „Wie vor 62 Jahren: Ihr seid groß. Bis bald. Holt euch den Pokalsieg am Wochenende! Ihr verdient es.“ Die Aktion wurde von vielen Rangers-Fans gelobt – und der Wunsch der Eintracht ging in Erfüllung: Glasgow gewann das Pokalfinale mit 2:0 nach Verlängerung. alex

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2