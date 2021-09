Jakic kämpft um Anerkennung

Frankfurt. Eintracht Frankfurts Neuzugang Kristijan Jakic will sich in der Fußball-Bundesliga auch für Kroatiens Nationalteam empfehlen. „Ich hoffe, dass mein Wechsel zu Frankfurt mir helfen wird, dass ich in die Nationalmannschaft berufen werde. Aber natürlich muss ich es mir in allererster Linie mit meiner eigenen Leistung verdienen“, sagte der defensive Mittelfeldspieler bei einer Vorstellungsrunde der Hessen am Donnerstag.

Der 24-jährige Jakic ist bis zum 30. Juni 2022 von Dinamo Zagreb ausgeliehen. Die Eintracht hat sich zudem eine Kaufoption für die Nummer 6 gesichert. „Ich war sehr aufgeregt, als ich hier in Frankfurt angekommen bin. Es ist ein Neustart für mich. Ich fange aber schon kommende Woche an Deutsch zu lernen“, sagte Jakic, der in Kroatiens Nachwuchs-Auswahlteams schon einige Einsätze hatte. „Der Schritt ins Ausland hier nach Deutschland ist jetzt der richtige für meine Karriere.“

Kristijan Jakic (l), hier noch im Dress von Dinamo Zagreb gegen Erik Lamela von Tottenham, will sich bei der Eintracht für das kroatische Nationalteam empfehlen. © dpa

Jakic soll auch die Lücke stopfen, die durch die Verletzung von Sebastian Rode entstanden ist. Für die Eintracht geht es am 12. September mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart weiter.

Unterschiedliche Auffassungen

Derweil sorgt der geplatzte Wechsel von Eintracht Frankfurts Flügelflitzer Filip Kostic zu Lazio Rom weiter für Diskussionen. Lazio Roms Manager Igli Tare wollte Berichte, wonach der Club ein Angebot an eine falsche Mail-Adresse geschickt habe, nicht kommentieren. „Dazu möchte ich nichts sagen. Es macht keinen Sinn mehr, darüber zu sprechen“, sagte der frühere Bundesligaprofi bei Spox und Goal. „Wir hätten Filip Kostic gerne verpflichtet. Aber das ist jetzt Geschichte.“

Die Eintracht dementierte bei Spox und Goal ihrerseits eine Darstellung des italienischen Transferexperten Gianluca di Marzio. Dieser hatte behauptet, der Fußball-Bundesligist habe den Römern vier Tage vor Transferschluss eine falsche E-Mail-Adresse genannt, an die das offizielle Angebot geschickt werden sollte.

„Bis zum vergangenen Wochenende stand ein Vereinswechsel im Raum. Da bis zum Ablauf der Transferfrist (...) kein für Eintracht Frankfurt akzeptables Angebot eingegangen ist, wird Kostic auch künftig für die Eintracht spielen“, hatten die Frankfurter am Dienstagabend mitgeteilt.

Verschiedenen Medienberichten zufolge sollen die Frankfurter gegenüber Kostic beteuert haben, dass Lazio keine Offerte für ihn abgegeben habe. Der wechselwillige Serbe hatte mit seinem Trainingsstreik vergangene Woche für Aufsehen gesorgt. „Wir werden über Sanktionen sprechen müssen. Weil es ein Fehltritt des Spielers war“, sagte Sportvorstand Markus Krösche der „Bild“ über den Profi.

Lazio-Manager Tare hatte Anfang der Woche bei „bild.de“ gesagt, dass die Römer von der Eintracht gebeten wurden, ein schriftliches Angebot zu machen. „Das haben wir per Mail, wie gewünscht, bestätigt. Danach wurde öffentlich gesagt, dass kein Angebot vorliege“, sagte Tare demnach. Allerdings sollen sich beide Clubs auch bei der Ablösesumme nicht einig gewesen sein. dpa

