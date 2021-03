Frankfurt. Der Wirbel um den bevorstehenden Abschied von Sportvorstand Fredi Bobic und die erste Niederlage des Jahres in Bremen sollen Eintracht Frankfurt nicht vom eingeschlagenen Weg in die Champions League abbringen. Mit einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wollen die Hessen ihren derzeit vierten Tabellenplatz behaupten und Verfolger Borussia Dortmund auf Distanz halten.

AdUnit urban-intext1

„Wir haben eine historische Chance und sind alle Profis. Daher legen wir den Fokus darauf, dass wir etwas Außergewöhnliches erreichen können“, versicherte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Donnerstag. „Wir wollen bis zum Saisonende um die Champions League fighten. Ob es gelingt, kann ich natürlich nicht versprechen.“

In der Partie gegen den starken Aufsteiger soll die Nachricht vom Bobic-Abgang am Saisonende ausgeblendet werden. „Diskussionen gibt es immer mal. Das hat keinen Einfluss auf unsere Vorbereitung. Wir wollen eine Reaktion auf die Niederlage in Bremen zeigen und das Spiel gewinnen“, sagte Hütter. „Das Wichtigste ist, dass wir uns ausschließlich darauf konzentrieren. Alles andere hat keinen Platz.“

Tuta bricht Training ab

Der 51 Jahre alte Österreicher kann voraussichtlich seine stärkste Formation aufbieten. Zwar musste Rechtsverteidiger Tuta das Training am Donnerstag wegen Gesäßschmerzen abbrechen. Dies sei jedoch eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. „Ich gehe davon aus, dass er am Samstag spielen kann“, betonte Hütter. Ob er seine seit Wochen fast konstante Startformation ändert, ließ er offen: „Ich habe Vertrauen in das, was wir tun. Wir können einen Gegner aber auch einmal überraschen.“ Gegen den VfB erwartet Hütter eine schwere Aufgabe, denn die Schwaben präsentieren sich als starker Aufsteiger und haben als Tabellenzehnter immerhin schon 32 Punkte gesammelt. „Stuttgart spielt einen attraktiven Fußball und eine tolle Saison. Ich finde die Mannschaft sehr interessant und erwarte einen offenen Schlagabtausch. Das ist ein harter Brocken“, sagte Hütter über den Rivalen.

AdUnit urban-intext2

Dennoch geht die Eintracht, die erst drei Saisonspiele verloren hat, als Favorit in die Partie. „Wir haben auch in Bremen nicht alles schlecht gemacht“, sagte Hütter im Rückblick. Das 1:2 vom vergangenen Freitag sei aufgearbeitet und abgehakt worden. „Nun geht es wieder darum, mit unseren Stärken in die Erfolgsspur zurückzukommen“, sagte der Eintracht-Trainer.

BVB im Nacken

Er schielt daher auch gar nicht so sehr auf den BVB, der am Samstag beim Tabellenführer Bayern München vor einer Herkulesaufgabe steht. „Wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben erledigen“, forderte Hütter. Momentan beträgt das Eintracht-Polster vor dem Vizemeister drei Zähler. „Wenn wir sagen können, dass uns jemand wie Dortmund auf die Pelle rückt, zeigt das, wie gut wir unterwegs sind“, betonte er. Dieser Weg soll gegen den VfB Stuttgart konsequent fortgesetzt werden. dpa