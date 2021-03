Frankfurt. Eintracht Frankfurt muss wohl keinen längeren Ausfall von Abwehrchef Martin Hinteregger befürchten. Eine MRT-Untersuchung beim österreichischen Nationalspieler habe eine kleine Faszienverletzung im linken Oberschenkel bestätigt, teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Wann der 28-Jährige wieder ins Training einsteigen könne, hänge vom Heilungsverlauf ab.

Wegen der Verletzung hatte Hinteregger der Eintracht in den Bundesligaspielen in (1:1) und gegen Union Berlin (5:2) gefehlt und auch seine Teilnahme an den WM-Qualifikationsspielen mit Österreich absagen müssen. „Mir geht’s gut“, teilte der Abwehrchef via Instagram mit. „Ich hoffe, ich bin bald zurück.“ Hinteregger wird bei der Eintracht vermisst. Beim torreichen Sieg in Berlin wirkte die Defensive in vielen Situationen anfällig. „Ich hoffe, dass er nach der Länderspielpause wieder fit ist“, sagte Trainer Adi Hütter.

Im Hintergrund laufen Gespräche über die Zukunft des 28-Jährigen, den die SGE 2019 zunächst vom FC Augsburg ausgeliehen hatte. Sein Vertrag gilt bis 2024, doch der scheidende Sportvorstand Fredi Bobic arbeitet wohl an einer Verlängerung des Kontraktes. dpa/red