Hintereggers Tor lässt die Arena beben

Frankfurt. Das große Traumlos blieb im Topf. Der FC Barcelona schaffte am frühen Donnerstagabend durch einen 2:1-Sieg bei Galatasaray Istanbul den Einzug ins Viertelfinale der Europa League – und steigerte damit auch für Eintracht Frankfurt den Anreiz noch ein bisschen mehr, nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel bei Real Betis Sevilla in die Runde der letzten Acht Teams einzuziehen. Wer will nicht mal gerne im Fußball-Tempel Camp Nou antreten?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch die Hessen benötigten in einem Krimi am Donnerstagabend einen großen Kampf und eine denkwürdige Verlängerung, um mit einem 1:1 (0:0, 0:1) gegen Betis Sevilla ihre Europa-Reise um mindestens eine weitere Station fortsetzen zu können. Ein Tor von Borja Iglesias in der 90. Minute schockte die Eintracht, die in der Verlängerung fulminant zurückschlug. Martin Hintereggers Ausgleich in der wirklich allerletzten Minute (120.) ließ die Fans in der Frankfurter Arena komplett ausrasten.

„Wenn wir das auf den Platz bringen, was uns stark macht, sind wir schwer zu schlagen“, hatte Frankfurts Torhüter Kevin Trapp im Vorfeld gesagt. Und die Eintracht, in der gleichen Startformation wie bei den beiden zurückliegenden Bundesliga-Siegen bei Hertha BSC (4:1) und gegen den VfL Bochum (2:1), machte von Beginn an nicht den Eindruck, sich auf dem knappen Vorsprung aus dem Hinspiel ausruhen zu wollen. 25 000 zugelassene Zuschauer sorgten für eine ausverkaufte und gewohnt stimmungsgeladene Arena. Die Fans der Hessen staunten, wie Djibril Sow mit einem fantastischen Pass Ansgar Knauff in Szene setzte, der aber nur den Querbalken traf (14.). Ansonsten passierte in einer ausgeglichenen und intensiven Partie im ersten Abschnitt nichts Zwingendes mehr in den Strafräumen – auf beiden Seiten fehlte die letzte Präzision und Durchschlagskraft. Das 0:0 zur Pause blieb ein gefährliches Ergebnis für die Eintracht, denn nachdem die Auswärtstorregel abgeschafft worden ist, hätte Betis ein Tor gereicht, um eine Verlängerung zu erzwingen. Und im Gegensatz zum Hinspiel in Sevilla taten sich die Frankfurter durch etliche Ungenauigkeiten weiter schwer, klare Möglichkeiten herauszuspielen. Auf der Gegenseite blockte Martin Hinteregger in letzter Sekunde den einschussbereiten Joaquin (55.). Betis wurde stärker, das Spiel entwickelte sich zu einer echten Zitterpartie für die Eintracht. Nach einer Stunde fanden die Hessen jedoch den Vorwärtsgang wieder, Kostics Freistoßhereingabe klatschte aber nur an die Latte (63.). Juanmis Kopfball zwei Minuten später parierte Trapp (65.) – die bis dahin beste Chance für Betis. Aber in der Folge hielt die SGE die Andalusier wieder besser vom eigenen Tor fern. Bis in der letzten regulären Minute Nabil Fekir flankte und Borja Iglesias am kurzen Pfosten Trapp zum 0:1 überwand. Der Schock. Verlängerung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aber die Eintracht knickte trotz dieses schmerzhaften Tiefschlags nicht komplett weg, sie stemmte sich mit viel Mentalität gegen das drohende Aus – das bei Iglesias Latten-Kopfball ganz nah war (109.). Als alles schon nach einem Elfmeterschießen aussah, beförderte Hinteregger eine Kostic-Hereingabe mit der Schulter zum Ausgleich ins Tor. Der Treffer wurde vom Videoassisten überprüft – und dann gegeben. Ein furioses Ende.

Die Auslosung findet übrigens schon am Freitag (13.30 Uhr, Sky Sport News HD) im schweizerischen Nyon statt. Mögliche Gegner der Eintracht: der FC Barcelona.