Glasner: „Stand heute bleibt Kostic“

Walldorf. Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner glaubt weiterhin fest an den Verbleib des von West Ham United umworbenen Flügelflitzers Filip Kostic. „Ich weiß zwar nicht, was bis zum 1. September noch passiert. Aber Stand heute bin ich sicher, dass er bleibt“, sagte Glasner am Mittwoch nach dem 5:0-Sieg im letzten Testspiel beim Südwest-Regionalligisten FC Astoria Walldorf dem Pay-TV-Sender Sky.

West Ham United hat für den serbischen Nationalspieler bereits ein Angebot bei der Eintracht hinterlegt. Laut Medienberichten bietet der Premier-League-Club, den die Hessen in der Vorsaison auf dem Weg zum Europa-League-Triumph im Halbfinale ausgeschaltet hatten, 15 Millionen Euro für Kostic. Die Eintracht erhofft sich von einem Transfer des 29-Jährigen 20 Millionen Euro.

Beim Test in Walldorf trafen Jesper Lindström (1. Minute), Kostic (11.), Rafael Borré (23.), Kristijan Jakic (83.) und Lucas Alario (86.) für den Fußball-Bundesligisten. „Das war ein gelungener Auftritt. Ich habe vieles gesehen, was mir gut gefallen hat, aber auch einiges, was nicht so gut war. Insgesamt sind wir auf einem guten Weg und bereit“, sagte Glasner. Am Montagabend (20.45 Uhr/ARD) tritt Frankfurt in der ersten Runde im DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg an. „Die Vorfreude ist riesig. Wir wollen uns endlich in Pflichtspielen messen“, sagte der Frankfurter Coach. dpa