Glasner gibt Kostic eine neue Chance

Frankfurt. Der Streik-Fall Filip Kostic ist für Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner nach einem Gespräch mit dem serbischen Fußball-Profi abgeschlossen. „Die Inhalte bleiben natürlich intern. Das Thema ist nun für uns erledigt“, sagte der 47 Jahre alte Österreicher am Freitag. Dabei ließ Glasner offen, ob Kostic im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN), das vor 25 000 Zuschauern ausgetragen werden darf, im Kader oder gar in der Startelf stehen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kostic hatte mit einem Streik seinen Transfer zum italienischen Erstligisten Lazio Rom erzwingen wollen. Der Vorfall ist nun abgehakt. „Es wird keine Strafe geben, indem ich ihn aus dem Kader verbanne“, betonte Glasner. Kostic selbst hatte bestritten, dass er gestreikt habe.

Younes bleibt außen vor

Dagegen wird Mittelfeldakteur Amin Younes wegen unüberbrückbarer Differenzen nicht mehr für die Eintracht spielen. „Das ist eine komplizierte Situation für beide Seiten“, sagte Glasner. „Das war kein einfacher Schritt.“ Younes, der bis 2022 vom SSC Neapel ausgeliehen ist, soll eine überzogene Gehaltsnachbesserung gefordert und sich mit den Mitspielern überworfen haben. Nach Vereinsangaben sollen die kommenden Tage genutzt werde, um eine einvernehmliche Lösung für die aktuelle Situation zu finden.

Gute Aussichten auf ein Bundesligadebüt haben die Neuzugänge Sam Lammers und Kristijan Jakic. „Sie haben einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht und sind absolute Kandidaten für die Startelf“, sagte Glasner dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2