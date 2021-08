Frankfurter Glücksgefühl

Frankfurt. Oliver Glasner war glücklich. Und das lag neben der guten sportlichen Leistung, einem Top-Start der Neuzugänge und der geklärten Kapitänsfrage allen voran an der Rückkehr des Publikums bei Eintracht Frankfurt. „Das Schönste war, dass die Fans wieder da sind. Ich hatte ein bisschen Gänsehaut vor dem Spiel“, sagte der neue Chefcoach nach dem 2:1 (2:0)-Sieg über Frankreichs Erstligist AS Saint-Etienne am Samstag. Dass in Christopher Lenz und Stürmer Rafael Borré direkt zwei Neuverpflichtungen trafen, gefiel dem Österreicher besonders.

„Ich bin sehr zufrieden. Mit vielen Sachen, die ich gesehen habe, bin ich sehr einverstanden“, sagte Glasner, der vor allem Lenz für dessen 50-Meter-Sprint vor dem Tor lobte. „Diese Position musst du dir erstmal erlaufen.“ Auch bei den Profis kam die Zuschauerrückkehr sehr gut an. „10 000 Fans im Stadion waren schon sehr cool“, sagte Martin Hinteregger. In der Woche vor dem Testspiel hatte es noch kontroverse Diskussionen gegeben, wie viele Fans die Eintracht zulassen darf.

In der kommenden Woche starten die Hessen in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Waldhof Mannheim in die Pflichtspielsaison. Schon vor der Testbegegnung hatte Glasner bekanntgegeben, dass Mittelfeldspieler Sebastian Rode neuer Kapitän wird. dpa