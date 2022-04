Erlebnis überstrahlt Ergebnis

Frankfurt. Als die eigenen Fans nach dem Abpfiff den „Eintracht-Frankfurt-Walzer“ anstimmten, tanzte der wohl glücklichste Mann des Abends ein wenig ungelenk mit. Eingehakt bei Rafael Borré und Ersatztorhüter Jens Grahl schunkelte Ansgar Knauff vor der Nordwestkurve. „Das Tor kann ich noch gar nicht richtig wahrnehmen. Davon träumt man als kleines Kind“, sagte der 20-Jährige später. Mit einem Treffer der Kategorie Traumtor, ein Schlenzer aus 22 Metern, hatte Knauff die Eintracht mit 1:0 gegen den FC Barcelona in Führung gebracht (48.). Und auch wenn es nach Ferran Torres’ Ausgleich (66.) „nur“ zu einem 1:1 im Viertelfinalhinspiel gegen den Weltclub aus Katalonien reichte – für alle, die es mit der Eintracht halten, war es ein ganz besonderer Abend.

„Die Stimmung war unglaublich“, staunte Barcelonas Trainer Xavi zurecht über die außergewöhnliche Atmosphäre in der ausverkauften Arena im Stadtwald. Der Weltmeister von 2010 zeigte sich aber nicht nur von der Energie der Fans auf den Rängen beeindruckt, sondern auch von einer Frankfurter Mannschaft, die Barça mit klarer Struktur aggressiv und körperbetont bis weit in die zweite Hälfte den Schneid abkaufte. Erst nach der Gelb-Roten Karte für Tuta (78.) schleppten sich die entkräfteten Hessen nur noch ins Ziel.

„Uns ist bewusst, dass die Eintracht ein sehr starker Gegner war. Es gibt keinen Grund, sie zu unterschätzen, das wäre ein Mangel an Respekt“, sagte Xavi. Mit dem Resultat konnte der 42-Jährige verständlicherweise gut leben. „Es war keine Partie wie bei unseren Auftritten zuvor. Es war kein gutes Spiel, aber das Ergebnis ist wertvoll für das Rückspiel.“

Hessische Massenpilgerung

Das für die Perspektiven aufs Halbfinale nicht optimale Ergebnis war für die Eintracht nur ein kleiner Wermutstropfen, denn das Erlebnis dürfte keiner, der live dabei war, je vergessen. „Wir dürfen stolz auf das sein, was wir heute geschafft haben. Es fühlt sich etwas verrückt an, weil wir mit einem 1:1 gegen den FC Barcelona vom Platz gehen und das Gefühl haben, dass wir hätten gewinnen können“, sagte Torhüter Kevin Trapp. Die Hessen betrieben beste Werbung für die international zuletzt arg gerupfte Bundesliga und hinterließen als Gesamtpaket von Fans und Mannschaft erneut mächtig Eindruck auf der europäischen Bühne. „Barça wurde in Frankfurt regelrecht überrollt, ist aber wie durch ein Wunder lebend davongekommen“, schrieb die spanische Zeitung „AS“.

Trainer Oliver Glasner wirkte auf der Pressekonferenz um kurz vor Mitternacht am Donnerstag wie ein sehr zufriedener Mann. „Insgesamt ist uns das gelungen, was wir uns vorgenommen hatten: Mutig aufzutreten, Chancen herauszuspielen, Barcelona vor Aufgaben zu stellen und schlussendlich mit einer guten Ausgangslage nach Barcelona zu fahren, um in die nächste Runde einzuziehen“, sagte der Österreicher.

Aber hat die Eintracht wirklich die Chance, am kommenden Donnerstag im fast 100 000 Zuschauer fassenden Camp Nou den Favoriten zu düpieren? Nach dem Wegfall der Auswärtstorregel würde ein Unentschieden zumindest für Verlängerung und Elfmeterschießen reichen. Die Frankfurter Spieler, denen wahrscheinlich noch das Adrenalin aus dieser denkwürdigen Europapokal-Nacht im Körper steckte, äußerten sich kurz nach dem Spiel erstaunlich optimistisch. „Wir haben auswärts schon gegen viele große Mannschaften bestanden. Wir müssen dran glauben und das werden wir“, sagte Trapp. Und Torschütze Knauff ergänzte: „Das 1:1 ist ein super Ergebnis, im Rückspiel ist alles offen. Wenn wir so spielen, haben wir eine Chance. Wir haben die Qualität, wenn wir unseren Plan durchziehen, Barcelona zu schlagen. Wir wollen weiterkommen.“

An der Unterstützung der eigenen Fans dürfte die Sensation nicht scheitern. Schätzungen zufolge sollen sich rund 25 000 (!) Anhänger auf den Weg nach Barcelona machen – es dürfte das nächste große Europapokal-Erlebnis werden, an dem Eintracht Frankfurt beteiligt ist.