Enttäuschung überwiegt in Frankfurt

Frankfurt. Wäre Eintracht Frankfurt die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League gelungen, ständen jetzt wohl andere Themen im Fokus. Die mögliche Wiederentdeckung der rechten Außenbahn zum Beispiel. Was Rechtsverteidiger Timothy Chandler und Außenstürmer Jesper Lindström beim 2:2 gegen Royal Antwerpen auf dem Flügel fabrizierten, darf Trainer Oliver Glasner Mut machen, dass es im Offensivspiel künftig weniger berechenbar zugehen könnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die rechte Seite ist neben dem Sturmzentrum Frankfurts Schwachstelle, Angriffe laufen vorrangig über Filip Kostic auf links. Gegen Antwerpen bereitete allerdings Chandler das 1:0 durch Daichi Kamada (13.) mit einer „Sahneflanke“ (Glasner) von rechts vor. „Timmy hat einige Situationen fußballerisch sehr gut gelöst. Jesper hätte im Abschluss mehr Kaltschnäuzigkeit an den Tag legen können, war aber in Ansätzen sehr dynamisch“, attestierte Glasner dem Duo „sehr gute Leistungen“.

Schwerverletzter durch Bengalo

Hinterher überwog dennoch die Enttäuschung über den verpassten frühzeitigen Gruppensieg. „Das ist schon ärgerlich“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Mit dem 2:2 durch den kurz vorher eingewechselten Goncalo Paciencia (90.+4) – den Kopfballtreffer des Portugiesen, der nach vierwöchiger Verletzung sein Comeback gab, legte wiederum Kostic auf – verhinderte die spielbestimmende, aber zu wenig zielstrebige Eintracht immerhin noch die Heimniederlage vor 30.000 Zuschauern. Ob die Hessen im März unter den letzten 16 stehen oder im Februar noch den Umweg über die Zwischenrunde nehmen müssen, entscheidet sich in zwei Wochen bei Fenerbahce Istanbul. Vorher will die Glasner-Elf gegen Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr) und Hoffenheim seinen Aufwärtstrend in der Liga fortsetzen.

Überschattet wurde die Partie von Gewalttaten sogenannter Fans. Bei einer Pyro-Attacke von Antwerpener Anhängern wurde ein Besucher schwer verletzt. Der Täter, der ein Bengalisches Feuer in die Zuschauer gefeuert hatte, wurde nach Angaben der Frankfurter Polizei ermittelt und sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Aber auch Eintracht-Fans beteiligten sich an Ausschreitungen. cpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2