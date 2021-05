Eintracht holt Torhüterin-Talent

Frankfurt. Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben eine Perspektivspielerin unter Vertrag genommen. Torhüterin Hannah Johann kommt von Zweitligist Würzburger Kickers und unterschrieb bei den Hessinnen einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2024, wie die SGE am Montag mitteilte.

AdUnit urban-intext1

Johann soll in Frankfurt das Torwarttrio um Stammkeeperin Merle Frohms komplettieren. „Wir sehen großes Potenzial in ihr“, sagte Cheftrainer Niko Arnautis. Johann hatte vor ihrer Station in Würzburg beim 1. FC Nürnberg gespielt.

Ende vergangener Woche hatte die Eintracht erst Nationalstürmerin Nicole Anyomi verpflichtet. Die 21-jährige kommt im Sommer vom Ligarivalen Essen. dpa