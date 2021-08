Eintracht hat Pokal-Blamage abgehakt

Frankfurt. Oliver Glasner setzt beim Bundesliga-Debüt als Trainer von Eintracht Frankfurt auf Angriff und Sieg. „Es ist nicht Eintracht- und Glasner-Stil, dass wir uns einigeln, sondern auch das Heil in der Offensive suchen“, kündigte der 46-jährige Österreicher vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund an. „Wir fahren nach Dortmund, um zu gewinnen. Wir werden alles daran setzen“, sagte der Fußballlehrer. „Sollte uns dies gelingen, werde ich der Mannschaft auf der Heimfahrt einen ausgeben.“

Aus gutem Grund: Für die Hessen gab es nämlich beim BVB meist nicht viel zu holen. Die Dortmunder haben gegen die Eintracht mit 34 Siegen die beste Heimbilanz in der Bundesliga, verloren jedoch in der vergangenen Saison die Partie in der eigenen Arena gegen die Hessen. Die „bittere Nachricht“ vom Ausfall von Kapitän Sebastian Rode dämpfte Glasners Optimismus („kleiner Rückschlag“) kaum.

Beim 30 Jahre alten Mittelfeldspieler waren wenige Stunden vor der Abfahrt nach Dortmund Knieprobleme aufgetreten. „Das Knie ist angeschwollen und nicht belastbar. Deshalb kann er nicht spielen“, berichtete der Chefcoach am Freitag. Als möglicher Ersatz für den Bensheimer könnten Stefan Ilsanker oder Makoto Hasebe in die Startelf rücken.

Auch die peinliche Pokal-Pleite beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim (0:2) habe die Stimmung im Eintracht-Kader laut Glasner nicht gedrückt. „Wir haben das Pokal-Aus klar angesprochen, einen Haken dahinter gesetzt und gesagt: Volle Kraft auf Borussia Dortmund!“, sagte Glasner und betonte: „Wir brauchen Lockerheit, Mut, Zuversicht, Selbstvertrauen und müssen konsequent auftreten.“

Wichtig sei, beim DFB-Pokalsieger „Präsenz in den Zweikämpfen“ zu zeigen. „Es geht darum, deren Tempo zu kontrollieren und unsere Räume zu nutzen. Es wird ein komplett anderes Spiel als in Mannheim“, sagte Glasner und warnte: „Aber wir brauchen nicht über Taktik sprechen, wenn wir die Basics nicht abrufen.“ Spiele würden in den Strafräumen entschieden. Dort sei man beim SV Waldhof zu inkonsequent gewesen.

„Deswegen hoffe ich, dass dies ein Schuss vor den Bug war“, bekräftigte der Coach. „Wir fahren mit großer Lust nach Dortmund, freuen uns, dass es in der Bundesliga wieder losgeht – und freuen uns auf 25 000 Zuschauer.“ Auch Sportvorstand Markus Krösche wertet das Gastspiel beim BVB als „super Auftakt“ der neuen Spielzeit: „Das ist ein anspruchsvoller Gegner, aber wir freuen uns auf die Saison.“

Mit dem Kader, der zuletzt noch mit dem norwegischen Stürmer Jens Petter Hauge ergänzt wurde, sei er „im Großen und Ganzen“ zufrieden. Ob zur Kompensation von Torjäger André Silva (zu RB Leipzig) oder bei einem noch nicht ausgeschlossenen Weggang von Schlüsselspieler Filip Kostic noch etwas auf dem Spielermarkt getan werde, ließ Trainer Glasner offen. „Das Transferfenster ist noch drei Wochen geöffnet. Ich kann nicht sagen, alle werden bleiben oder es wird nicht noch jemand kommen“, sagte er. dpa