Eintracht hält Barbara Dunst

Frankfurt. Mittelfeldspielerin Barbara Dunst hat ihren Vertrag bei den Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt bis zum Sommer 2024 verlängert. Die 24 Jahre alte österreichische Nationalspielerin kam 2019 nach Frankfurt und gehört beim Tabellenvierten der Bundesliga zu den Leistungsträgerinnen. Damit bleibt das Österreich-Quartett bei der Eintracht zusammen, nachdem zuvor bereits Laura Feiersinger, Verena Hanshaw und Virginia Kirchberger ihre Verträge verlängert hatten.

„Ich habe mich hier sowohl sportlich als auch menschlich enorm weiterentwickeln können und fühle mich sehr wohl“, erklärte Barbara Dunst in einer Club-Mitteilung. „Frankfurt und die Eintracht sind für mich ein Stück Heimat geworden. Natürlich freue ich mich sehr, dass auch die anderen drei Österreicherinnen hierbleiben. Gerade in den vergangenen Monaten haben wir gezeigt, was in unserem Team steckt“, so die 24-Jährige. dpa/red