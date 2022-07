Eintracht Frankfurt vor dem Bundesliga-Start: Die Königsklasse wartet

Die Saison nach dem Rausch von Sevilla: Eintracht Frankfurt will den orkanartigen Rückenwind aus dem sensationellen Europa-League-Triumph nutzen, um sich im Verfolgerfeld der deutschen Topclubs hinter dem FC Bayern zu etablieren. In der Bundesliga sollen nach dem enttäuschenden elften Platz der Vorsaison wieder die internationalen Ränge attackiert werden, in der Champions League will die

...