Eintracht Frankfurt stagniert

Als die siebenminütige Nachspielzeit vorbei war, waren die Pfiffe in der Arena am Frankfurter Stadtwald deutlich vernehmbar. Durch das leistungsgerechte 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Köln wartet die Eintracht auch nach dem dritten Spieltag weiter auf ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga. In einer Partie ohne große Höhepunkte hatte Jan Thielmann (82.) mit einem wegen einer möglichen

