  Eintracht Frankfurt - das zurzeit beste Team der Liga

Frankfurt. Von Alexander Müller

Im Schneeregen durchgekämpft: Eintracht-Trainer Adi Hütter (l.) gratuliert Filip Kostic (M.) und Kevin Trapp zum Sieg über Hertha BSC. © dpa

Nachdem er seiner Mannschaft im Frankfurter Schneeregen den entscheidenden Schubser in Richtung des nächsten Sieges mitgegeben hatte, leistete sich Martin Hinteregger einen lustigen Versprecher. Nach dem 3:1 (0:0)-Sieg gegen Hertha BSC wurde der Schütze des vorentscheidenden Treffers zum 2:1 in der 85. Minute gefragt, wie denn nun die Perspektiven der Eintracht in Richtung der Qualifikation für die Champions League seien. „Ich antworte mal demokratisch und sage: Wir schauen von Spiel zu Spiel“, sagte Hinteregger.

Ob demokratisch oder diplomatisch – ist ja eigentlich auch egal. Trainer Adi Hütter lag völlig richtig, als er im Nachgang des verdienten Erfolgs gegen die Berliner attestierte, dass die Eintracht „aktuell eine Spitzenmannschaft“ ist. Davon künden allein die nackten Zahlen: 20 von 24 möglichen Punkten haben die Hessen in den vergangenen acht Partien geholt. Dass sie bei dieser Serie ungeschlagen blieben, versteht sich fast von selbst. Zieht man nur die Spiele aus dem Jahr 2021 heran, steht die Eintracht auf Platz 1. Das zurzeit beste Team der Liga kommt aus Frankfurt.

Silva in Ausnahme-Form

Gegen Hertha brachte die Eintracht auch der überraschende Rückstand durch Krzysztof Piatek (66.) nicht aus dem Tritt, Tore von André Silva (68.), Hinteregger (85.) und erneut Silva (90.+3, Foulelfmeter) drehten die Partie gegen einen unangenehmen Gegner, der sich nach dem Trainerwechsel zu Pal Dardai im Vergleich zu den Vorwochen erheblich verbessert präsentierte.

Verbessert, aber nicht gut genug für diese Eintracht. Im Moment scheint fast alles zu funktionieren. Mittelstürmer Silva schraubte seine erstaunliche Torquote in dieser Saison auf 16 Treffer in 19 Partien – neuer Vereinsrekord für die SGE. Der Portugiese, in seinem Heimatland einst zum legitimen Nachfolger von Jahrhundert-Stürmer Cristiano Ronaldo erkoren, hat seine zuvor stagnierende Karriere in der Börsen-Metropole in eine stabile Hausse überführt. „Wahnsinn! Seine Entwicklung ist klasse“, schwärmte Eintracht-Sportchef Fredi Bobic nach dem bereits fünften Silva-Doppelpack in dieser Spielzeit. „Ich hoffe, dass es nicht bei 16 Saisontoren bleibt“, sagte der Frankfurter Macher.

Aus den internationalen Ambitionen des Clubs hat Bobic nie einen Hehl gemacht. Dass nach dem famosen Zwischensprint im Dezember und Januar aber mit der Champions League sogar der Wettbewerb mit eingebauter Gelddruck-Garantie erreichbar sein könnte, übertrifft die Erwartungen des ehemaligen Nationalstürmers. „Ich bin sicher, dass alle Adlerträger, die unsere Spiele verfolgen, glücklich und stolz auf die Mannschaft sind. Sie versucht, in dieser tristen Zeit alles zu geben und den Fans durch attraktiven Fußball ein gutes Gefühl zu geben“, sagte Bobic. „Wir werden versuchen, die Euphorie intern hochzuhalten und zugleich klaren Kopf zu behalten.“

Einen klaren Kopf zu behalten – für diesen Aufgabenbereich ist vor allem der Trainer zuständig. Hütter verneinte die Frage, ob der Blick auf das Bundesliga-Klassement, das die Eintracht am Samstagabend als Dritten auswies, bei ihm selbst zu rauschhaften Zuständen führt. „Die Tabelle ist ein erfreulicher Zwischenstand, aber schwindelig wird mir nicht. Wir sind aktuell die formstärkste Mannschaft, das haben wir uns hart erarbeitet“, sagte der Österreicher.

Auch in den Statements der Spieler gab es keine Indizien dafür, dass den Frankfurtern der Höhenflug langsam zu Kopf steigt. „Man muss auch einmal die Kirche im Dorf lassen“, floskelte Torwart Kevin Trapp, hatte dann aber doch noch eine kleine Kampfansage im Köcher: „Wir wissen genau, dass wir jedes Spiel so spielen müssen wie in den vergangenen Wochen. Wenn uns das gelingt, können wir jeden schlagen.“ Das schließt dementsprechend auch die TSG 1899 Hoffenheim ein, zu der die Hessen am kommenden Sonntag reisen. Im Bus sitzen wird dann auch wieder Abwehrchef Hinteregger – und ganz demokratisch an das nächste Spiel denken.