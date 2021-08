Von Claudio Palmieri

Gleich viermal sprach Eintracht Frankfurts Mittelfeldmann Djibril Sow die fehlende letzte Konsequenz beim 0:0 gegen den FC Augsburg in seiner Analyse an. „Wenn wir so viel Aufwand betreiben, um ins letzte Drittel zu kommen, und es dann nicht konsequent genug spielen, ist es einfach frustrierend“, hatte sich der Schweizer EM-Teilnehmer „mehr

...