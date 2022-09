Die Königsklasse kann kommen

Frankfurt. Den furiosen Auftritt seiner Mannschaft beim 4:0-Heimsieg gegen Pokalsieger RB Leipzig fasste Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner mit einem Wort zusammen: „Wow.“ Mit einer glanzvollen Leistung haben die Hessen die Generalprobe vor der Premiere in der Champions League mit Bravour bestanden und wollen diese Gewinnermentalität auch am Mittwoch gegen Sporting Lissabon zeigen.

Frankfurts Verteidiger Tuta erzielte beim packenden 4:0-Erfolg gegen Leipzig das zwischenzeitliche 3:0. Die Eintracht präsentierte sich am Samstagabend in echter Champions-League-Form. © Arne Dedert/dpa

„Jetzt kommt die beste Zeit in diesem Jahr. Wir dachten alle, das wäre im Europa-League-Finale gewesen. Nein, jetzt ist Champions League! Das erste Mal in der Geschichte von der Eintracht“, sagte Glasner nach dem Kantersieg gegen Leipzig und fügte hinzu: „Wenn wir jetzt keinen Enthusiasmus hätten, wann dann?“

Nach den Pleiten zum Saisonstart gegen den FC Bayern und Real Madrid haben sich seine Schützlinge stetig gesteigert und sind seit nunmehr vier Spielen unbesiegt. Zum Erfolg trägt maßgeblich auch Eintracht-Keeper Kevin Trapp bei. „Wenn wir so in die Champions League gehen, ist vieles möglich“, sagte der Nationaltorwart. Er ist von der Qualität der Mannschaft überzeugt: „Wir wollen so gut wie möglich dort auftreten und so weit wie möglich kommen.“

Götze will nicht über DFB-Elf reden

Vor allem die Offensive strotzt vor Selbstvertrauen. In den vergangenen beiden Pflichtspielen gab es acht Tore für die Eintracht. Großen Anteil daran hat das neue Traumduo im Mittelfeld – Daichi Kamada und Mario Götze – sowie Sturmspitze Randal Kolo Muani. „Es macht wirklich große Freude, mit den Jungs zu spielen. Es ist alles sehr harmonisch“, sagte der im Sommer vom FC Nantes gekommene Franzose.

Auch der wiedererstarkte Götze lobte das Gesamtpaket bei der Eintracht. „Ich bin fit und glücklich – das ist, was zählt“, sagte der 30-Jährige. „Diese positive Energie, auch was sie letztes Jahr geleistet haben. Da kommt vieles zusammen und es zahlt sich auch aus.“ Trotz seiner starken Auftritte ist ein Comeback für den WM-Helden von Rio de Janeiro 2014 derzeit zumindest öffentlich kein Thema. „Ich konzentriere mich auf den Verein, auf das, was hier passiert. Alles andere – da möchte ich nicht mehr drüber reden“, betonte Götze im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. „Der Fokus liegt auf der Eintracht, auf den Spielen, die wir haben. Gerade in der Champions League.“

Dies ist ganz im Sinne von Glasner. „Lasst Mario mal Mario sein und lasst den Bundestrainer die Entscheidung treffen“, sagte der Österreicher über mögliche WM-Ambitionen seines Mittelfeldstrategen. Er verwies lieber immer wieder auf die starke Mannschaftsleistung, die durch die Tore von Kamada, Sebastian Rode, Tuta und Rafael Borre gekrönt wurde.

Dass die Frankfurter entspannter als im Vorjahr auf drei Hochzeiten tanzen können, verdanken sie vor allem ihrem breiter aufgestellten Kader. „Wir müssen eine gute Balance in der Rotation zwischen den drei Wettbewerben finden“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Nach der Gala gegen Leipzig ist der Glaube, dass dies gelingen kann, größer geworden. dpa