Die große Liebe ruft nach London

Biblis/London. Ein Leben ohne Eintracht Frankfurt, für Patrick Wagner unvorstellbar. Der 29-Jährige aus dem südhessischen Biblis gehört zu den mittlerweile auch international bewunderten Fans des hessischen Fußball-Bundesligisten, denen kein Weg zu weit und keine Strapaze zu groß ist, um ihr Team zu unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Völkerwanderung der Adler-Träger wie vor zwei Wochen, als über 30 000 nach Barcelona kamen, blieb am Donnerstag beim Halbfinalhinspiel der Europa League bei West Ham United in London zwar aus – die Eintracht hatte nur das Pflichtkontingent von 3000 Tickets zugeteilt bekommen. West Ham verhinderte zudem mit restriktiven Methoden, dass sich Frankfurter außerhalb des Gästeblocks im 60 000 Zuschauer fassenden ehemaligen Olympiastadion Karten sicherten. Präsident Peter Fischer hatte sich darüber im Vorfeld geärgert. „Das ist der größte Dreck und ich schäme mich dafür“, hatte Fischer gesagt. Aber wer am Spieltag durch die Londoner City lief, sah sie dennoch überall – die lautstarken und feiererprobten Anhänger der Eintracht.

Mitglied in zwei Fanclubs

Unter ihnen auch der Bibliser Patrick Wagner, der zusammen mit seinem Kumpel Steven Ruh in die englische Hauptstadt geflogen war. Der Mechatroniker blickt auf eine klassische Eintracht-Sozialisation zurück. In seiner Familie gibt es fast niemanden, der keine Dauerkarte für die SGE besitzt. „Ich bin als kleiner Junge mit neun Jahren zum ersten Mal in Frankfurt im Stadion gewesen“, sagt Patrick Wagner. Danach war auch er mit dem Eintracht-Virus infiziert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die DFB-Pokal-Endspiele 2006, 2017 und 2018 (mit dem sensationellen Triumph gegen den FC Bayern München), Bundesliga, Europa League – wann immer es passt, ist der 29-Jährige live dabei. Zum Beispiel beim denkwürdigen 3:2-Triumph in Barcelona im Europa-League-Viertelfinale. „Wir sind 17 Stunden mit dem Bus von Frankfurt nach Barcelona gefahren“, sagt der Südhesse, der gleich in zwei Eintracht-Fanclubs Mitglied ist – beim EFC Fürth und beim EFC Ried. Der Trip in die katalanische Metropole sollte sich bekanntlich lohnen.

In London stimmen sich viele der geschätzt 5000 Frankfurter Anhänger in Pubs im 20 Minuten vom Stadion entfernten Victoria Park auf das große Match ein. Gemeinsam geht es danach mit einem Fußmarsch zum London Stadium. „Es ist natürlich ein bisschen weniger los als in Barcelona. Aber die Vorfreude ist riesig. Die Mitarbeiter an der Bar sind überfordert“, sagt Patrick Wagner nachmittags mit einem Lachen.

Der gebürtige Heppenheimer kickt auch selbst bei A-Ligist FV Biblis. Außerdem ist er der Leiter des Jugendfördervereins JFV BiNoWa, einem Zusammenschluss mehrerer Vereine aus dem Ried. Aber wenn die große Liebe ruft, müssen Verein und ehrenamtliche Aufgabe eben zurückstehen. Die Leidenschaft für die Adlerträger hat er mit vielen anderen Fans in der Metropolregion Rhein-Neckar gemein. Hat die Eintracht sogar Chancen auf die erste Europapokal-Trophäe seit 1980? Drei Stunden vor dem Anpfiff in London ist Patrick Wagner optimistisch. „Wer Barcelona schlägt, kann auch den Titel holen.“ Das Finale in Sevilla am 18. Mai hat er schon rot in seinem Terminkalender markiert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3