Die große Ernüchterung

Frankfurt. Bundesliga-Erfolge gegen den deutschen Branchenprimus sind für Eintracht Frankfurt in der jüngeren Vergangenheit keine Seltenheit. Im November 2019 schlug man den FC Bayern furios mit 5:1, es folgten nach zwei Liga-Niederlagen ein 2:1 im Februar 2021 und nun ein 2:1 im Oktober 2021, diesmal sogar in der Münchner Arena. Doch großen Schwung brachten die überraschenden Coups der Eintracht, die über die Bayern auch im DFB-Pokalfinale 2018 triumphierte, nicht. Im jeweils nächsten Spiel setzte es immer eine Niederlage.

So war es auch diesmal. Chefcoach Oliver Glasner war anzumerken, wie ihn diese 1:2-Schlappe gegen Krisenclub Hertha BSC am Samstag aufregte. „Wir sind alle schuld an dieser Niederlage, ich will das in keiner Weise auf die Spieler abwälzen. Es war zu wenig, von mir auch. Ich hätte ein Stück weit früher ins Spiel eingreifen können“, sagte der Österreicher.

Glasner hält „Scheißegal“-Rede

Als er auf die Systemthematik (Dreierkette oder Viererkette) angesprochen wurde, reagierte Glasner ungehalten. Seinem „Ich amüsiere mich über die Frage“-Start ließ er schnell einen Vortrag folgen, bei dem er innerhalb kürzester Zeit dreimal mit Nachdruck sagte, dass es bei derartigen Fehlern wie gegen Hertha „scheißegal“ sei, mit welcher Formation man spiele. „Die Umsetzung ist oft das Problem, nicht das System.“

Die Umsetzung ist in dieser Spielzeit häufiger das Problem. Zwar gewann die SGE zuletzt Spiele in Antwerpen (1:0) und beim FC Bayern, doch prägten die erste Saisonphase zu viele Fehler und ein Anflug von Mittelmaß. Wirklich Zeit, an diesen Defiziten zu arbeiten, hat Glasner nicht, schließlich geht es schon am Donnerstag (21 Uhr/RTL) in der Europa League gegen Olympiakos Piräus weiter. „Vielleicht kippe ich mir heute einen hinter die Binde, dann bekomme ich vielleicht eine Lösung“, sagte Glasner.

Auch Sportvorstand Markus Krösche – Nachfolger des am Samstag nach Frankfurt zurückgekehrten Fredi Bobic – war unzufrieden. „In der Gesamtheit muss man sagen, dass wir verdient verloren haben. Im Spiel nach vorne sind wir zu unsauber und machen zu viele einfache Fehler“, sagte Krösche. Man habe „in allen Bereichen“ Punkte, die man verbessern müsse. Die Gegentore durch Marco Richter und Joker Jurgen Ekkelenkamp offenbarten massive Defensivschwächen.

Glasner nannte zudem exemplarisch, dass Kolumbiens Rafael Borré nach seiner späten Südamerika-Rückkehr am Freitagabend in 30 Minuten die meisten Torschüsse gehabt habe.

„Da kann ich aufhören zu sprechen“, sagte der 47-Jährige, der in seiner bisherigen Amtszeit bei den Hessen selten so bedient war wie nach dieser Niederlage. Zumal die Kulisse nach der Öffnung der Stehplätze und mit gesamt 32 000 Fans so gut war wie lange nicht mehr.

Der Treffer von Joker Gonçalo Paciência, der einen selbst herausgeholten Elfmeter verwandelte, war nach einem lethargischen Auftritt nicht genug. „Die Statistiken interessieren uns nicht, denn wir haben nicht gewonnen“, sagte der Stürmer aus Portugal. Für das Heimspiel gegen Piräus forderte Paciência „ein anderes Gesicht“.

