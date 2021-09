Das Fabio-Blanco-Dilemma

Frankfurt. Die Zahlen sprachen am Samstagmittag für Fabio Blanco Gomez. Mit 4:0 (2:0) gewann die U19 von Eintracht Frankfurt ihr Heimspiel in der A-Jugend-Bundesliga Süd/Südwest gegen den SC Freiburg. Matchwinner war der 17-jährige Blanco, dessen Künste sich die Hessen im Mai gesichert hatten. Zwei Tore erzielte der U-18-Nationalspieler Spaniens, der auch den selbst verwandelten Strafstoß zum Endstand herausholte. Das 3:0 leitete der Rechtsaußen, der als eines der größten Talente Europas gehandelt wird, per schnellem Zuspiel ein.

Alles wunderbar, sollte man meinen – wäre da nicht der Umstand, dass die Eintracht Blanco als Neuzugang für das Bundesliga-Team vorgestellt und eingeplant hatte. Davon ist der junge Mann mit dem markanten Wuschelkopf, der aus dem Nachwuchs des FC Valencia kam, zurzeit weiter entfernt als der Riederwald vom Waldstadion. Blanco trainiert zwar bei den Profis mit, wartet aber noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz. In den Europa-League-Kader wurde Blanco, der laut Medienberichten auch beim FC Bayern, Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus Turin und Real Madrid auf der Liste stand, nicht nominiert.

Technische Finesse blitzt auf

Fabio Blanco ist in Frankfurt noch nicht richtig angekommen. © dpa

Die Signalwirkung, die von diesem Transfer ausgehen sollte, ist genauso verpufft wie die starken Ansätze, die der 2004er Jahrgang in den ersten Vorbereitungswochen gezeigt hatte. Auch beim 4:0 der U19 gegen Freiburg war nicht alles Gold, was glänzte. Auf der rechten Außenbahn war Blanco über weite Strecken außen vor. Nur selten setzten ihn seine Mitspieler in Szene. Hatte Blanco den Ball, kam seine technische Finesse meist aber auch zum Vorschein. Für die Moral des Spielers sprach, dass er nie aufsteckte und sich viele Bälle in der eigenen Hälfte erkämpfte.

Das Blanco-Dilemma bildet sich also auf mehreren Ebenen ab. Für ein Debüt bei den Profis, die nach acht Pflichtspielen weiter auf den ersten Sieg unter Trainer Oliver Glasner warten, hat sich der geeignete Zeitpunkt noch nicht ergeben. In der U19 ist Blanco noch nicht ausreichend integriert, das Niveau dort wird seinem Potenzial eher nicht gerecht. Einen Zwischenschritt kann die Eintracht dem Jungprofi nicht anbieten. Eine U23, über die Blanco im Herrenfußball Spielpraxis sammeln könnte, gibt es in Frankfurt seit 2014 nicht mehr.

Ob dieses Problem abzusehen war? Darüber lässt sich vier Wochen nach dem Ende der Sommertransferphase spekulieren. Mehrere Medien berichteten in der vergangenen Woche über eine mögliche Trennung im Winter. Doch das sei „überhaupt kein Thema“, sagte ein Vereinssprecher am Montagmittag auf Nachfrage dieser Redaktion. Auch Sportvorstand Markus Krösche dementierte dies gegenüber der „Bild“.

Im knapp 30 Mann fassenden Kader der Frankfurter ist Blanco zurzeit nicht der einzige Spieler, der außen vor ist. Vor dem Match gegen Köln fragten Medienvertreter auch nach Olympia-Teilnehmer Ragnar Agne, Innenverteidiger Tuta und Routinier Makoto Hasebe. Almamy Touré und Goncalo Paciencia kommen ebenfalls kaum bis gar nicht zum Zug.

Bei Blanco holte Eintracht-Coach Glasner weit aus. „Manchmal ist es schwierig, wenn wir Elf gegen Elf spielen. Dann musst du den einen oder anderen anderweitig beschäftigen. Das mache ich nicht gerne“, erklärte der 47-Jährige, warum Blanco zuletzt ein individuelles Trainingsprogramm abspulen musste.

Glasner rief jedoch in Erinnerung, dass Blanco auch in Spanien nie ein Profispiel bestritt. „Jetzt geht es in die deutsche Bundesliga zu einem Club, der international spielt. Das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Dazu ein anderes Land, ein anderes Umfeld, eine andere Mentalität. Du verstehst die Sprache nicht – und dann noch der große Leistungssprung von der U17 in die Bundesliga. Jetzt ist für uns die Herausforderung: Wie können wir den Jungen am besten fördern und entwickeln?“

Glasner, der Blanco „Talent und sehr viel Ehrgeiz“ bescheinigt, sprach auch die Trainingssteuerung zwischen U19 und Profis an: „Man muss sich in den Kopf des Jungen versetzen. Da ist eine gewisse Enttäuschung völlig nachvollziehbar.“ Eine schnelle Lösung hatte der Österreicher nicht parat. Man mache sich „viele Gedanken“, betonte Glasner: „Ich denke, das merkt er auch. Aber das Wichtigste, was ein 17-Jähriger braucht, ist: Spiele, Spiele, Spiele, Spiele. Die können wir ihm gerade in dieser Anzahl nicht geben. Es ist eine verzwickte Situation, aber er geht sehr gut damit um.“