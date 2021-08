Das Desaster-Debüt

Dortmund. Eintracht Frankfurt hat einen kapitalen Fehlstart in die neue Fußball-Saison hingelegt, der Erinnerungen weckt. Wie sein österreichischer Landsmann Adi Hütter vor drei Jahren erlitt Chefcoach-Nachfolger Oliver Glasner ein Pleiten-Double. Nach dem peinlichen Erstrunden-Aus im DFB-Pokal folgte am Samstag bei Borussia Dortmund ein 2:5-Debakel für den hessischen Bundesligisten und Europa-League-Teilnehmer. „Der Start ist missglückt, aber wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken“, sagte der gebürtige Salzburger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Hütters Amtsantritt 2018 verlor die Eintracht das Kräftemessen im Supercup mit Bayern München (0:5) und flog im DFB-Pokal gegen den Viertligisten SSV Ulm raus. Der Einstand als Bundesligacoach gelang ihm mit einem Sieg gegen den SC Freiburg und endete in der Saison 2018/19 mit dem Europa-League-Halbfinale und Tabellenrang sieben.

Auch Glasner hat nun viel Luft nach oben – und viel Arbeit, das längst nicht gefestigte und eingespielte Team von der Last des Doppel-Rückschlags zu befreien. Gegen die von der Fußball-Naturgewalt Erling Haaland angeführten Dortmundern hatte die Eintracht nur bedingt etwas entgegenzusetzen. Neben dem Norweger, der zwei Treffer (34./70. Minute) selbst erzielte, trafen noch Marco Reus (23.), Thorgan Hazard (32.) und Giovanni Reyna (58.). Die Gäste vom Main profitierten von einem Eigentor durch Felix Passlack (27.) und konnten erst durch Jens Petter Hauge (86.) das 2:5 noch schaffen.

„Wir haben insgesamt zu viele Fehler gemacht und werden nicht drumherum kommen, in den nächsten Wochen unsere Kompaktheit zu verbessern“, befand Glasner, der eigentlich mit Offensivfußball den BVB unter Druck setzen und zu Fall bringen wollte. Stattdessen sei man vor allem in der ersten Hälfte „immer hinterhergelaufen“, hätte Probleme mit dem hohen Tempo des BVB gehabt und die Bälle zu schnell verloren: „Wir haben nur reagiert und nicht agiert.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu viele individuelle Fehler

Jetzt gehe es darum, „eine klare Struktur in unser Spiel zu bekommen – mit und gegen den Ball“, sagte Glasner. Was ihn auch mit Blick auf sein erstes Heimspiel am Samstag gegen den FC Augsburg zuversichtlich stimmte, waren – neben dem selbst erzielten Tor – „drei absolute Topchancen, die wir sehr schön herausgespielt haben“. Darauf wolle man aufbauen. „Was mir gefallen hat, ist, dass die Spieler auch nach dem 1:5 nicht aufgesteckt haben. Das zeigt, dass sie Charakter haben“, betonte der 46-Jährige.

Der ebenfalls neue Sportvorstand Markus Krösche kritisierte die zu vielen individuellen Fehler. „Das müssen wir besser machen, gegen eine Mannschaft wie den BVB ist das tödlich“, sagte er zu der „auch in der Höhe“ verdienten Klatsche und gab zu: „Die Niederlage ist ein Rückschlag, wir werden aber die Ruhe behalten und an uns arbeiten.“

Recht aufgewühlt und alles andere als ruhig war Eintracht-Verteidiger Stefan Ilsanker nach dem Dämpfer. „In Dortmund zu verlieren, kann passieren. Aber mit fünf Toren tut es extrem weh“, sagte der Österreicher und suchte Trost in einer Art Fußball-Logik: „Lieber verlieren wir mit fünf als fünfmal mit einem Tor.“ In die gleiche Richtung ging ein Argument, das Sportchef Krösche zur Aufmunterung nach dem verpatzten Saisonauftakt platzierte. „Wir sind nicht gut gestartet, das ist Fakt. Aber wir haben noch 33 Spiele“, meinte er. dpa