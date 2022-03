Barcelona als Belohnung

Frankfurt. Als der frühere spanische Torhüter Andres Palop am Freitag um 12.41 Uhr das Los mit dem Gegner im Viertelfinale der Europa League in die Höhe hielt, wussten die Profis von Eintracht Frankfurt, dass sich die 120 Minuten der Qualen am Abend zuvor gelohnt hatten. Die Hessen treffen auf den Weltclub FC Barcelona, ein Traumgegner für Verein und Fans. „Das ist einer der größten und schillerndsten Namen im europäischen Club-Fußball. Wir freuen uns riesig über dieses Los“, sagte Trainer Oliver Glasner nach der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon. „Die Mannschaft und die Stadt haben sich diesen attraktiven Gegner verdient.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Emotionen pur: Frankfurts Angreifer Goncalo Paciencia feiert den Last-Minute-Triumph gegen Betis Sevilla. © Arne Dedert/dpa

Eine kurze Nacht lag hinter dem Österreicher, der kaum Zeit hatte, ein denkwürdiges Achtelfinal-Rückspiel zu verarbeiten. Glasner dachte im Bett zurück an eine Dramaturgie, die einem Handbuch für Fußball-Thriller entsprungen sein könnte. Nach dem 2:1 bei Betis Sevilla waren die Frankfurter leicht favorisiert ins zweite Duell gegangen, obwohl das Hinspielresultat seit der Abschaffung der Auswärtstorregel größere Gefahren barg als früher. Ein Tor reichte den Andalusiern, um eine Verlängerung zu erzwingen.

Europa-League-Auslosung Viertelfinale (7. und 14. April): RB Leipzig – Atalanta Bergamo Eintracht Frankfurt – FC Barcelona West Ham United – Olympique Lyon SC Braga – Glasgow Rangers Halbfinale (28. April und 5. Mai): Leipzig/Atalanta – Braga/Rangers West Ham/Lyon – Frankfurt/Barcelona Das Finale findet am Mittwoch, 18. Mai, im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla statt. Die beiden Stadtteams FC und Real Betis Sevilla schieden beide im Achtelfinale aus. Titelverteidiger FC Villareal spielt in dieser Saison in der Champions League.

Dass es genau so kam, lag an zwei Lattentreffern von Ansgar Knauff (14.) und Filip Kostic (63.) sowie einer ominösen 90. Minute, in der Borja Iglesias eine von ganz wenigen Chancen von Betis zur Führung nutzte. Der Schockzustand bei den Frankfurtern unten auf dem Rasen war bis auf den Oberrang zu spüren. Aber die Eintracht richtete sich in der Verlängerung wieder auf, kämpfte voller Entschlossenheit gegen das drohende Scheitern. Und wurde mit einer denkwürdigen Schlusspointe belohnt.

„In der 90. Minute ist die Fußballwelt für uns zusammengefallen, in der 120. Minute war sie wieder rosarot“, schilderte Glasner hinterher das hessische Gefühlschaos mit Happy End. In der ersten Minute der Nachspielzeit in der Verlängerung hatte sich Innenverteidiger Martin Hinteregger mit maximaler Überzeugung in eine Kostic-Flanke geworfen, der Ball ging von seiner Schulter und entscheidend abgefälscht von Sevillas Guido Rodriguez zum 1:1 ins Tor. Held „Hinti“ sorgte, nachdem auch der Videoassistent sein finales Plazet zum Tor gegeben hatte, für einen Gefühlsausbruch auf Rasen und Rängen. Torhüter Kevin Trapp ordnete die Szenen später als eines seiner fünf emotionalsten Fußball-Erlebnisse überhaupt ein. „Ich bin total geflasht von den Emotionen. Die Partie hat alles geboten, wofür die Europa-Eintracht steht“, sagte Coach Glasner kurz vor Mitternacht am Donnerstag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Matchwinner Hinteregger kommt aus einer ausgewachsenen Formkrise, die Trainer Glasner diplomatisch als „ein paar schwierigere Monate“ umschrieb. Aber gegen Betis fand er mit 86 Prozent gewonnenen Zweikämpfen zurück zu alter Stärke und ermöglichte letztlich die für den gesamten Verein außergewöhnlichen Duelle mit Barça. „Das Tor hat er erzwungen, mit allem, was er hat. Dabei riskierte er sogar eine Verletzung. Es freut mich für ihn persönlich, dass er auch mal so im Mittelpunkt steht“, sagte Glasner.

Die Europa-Reise geht mit zwei echten Höhepunkten weiter, am 7. April kommt Barcelona mit Trainer Xavi und Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang, Torwart Marc-André ter Stegen oder Piquet nach Frankfurt, eine Woche später werden sicher mehrere Tausend Eintracht-Fans die Mannschaft in die Fußball-Kathedrale Camp Nou begleiten. Auch das mögliche Halbfinale wurde am Freitag bereits ausgelost. Schaffen die Hessen die Überraschung und schalten den 26-fachen spanischen Meister aus, ginge es im Halbfinale gegen den Sieger des Duells West Ham United gegen Olympique Lyon.

Doch bevor die nächsten Festabende auf internationaler Bühne anstehen, muss die Eintracht in der Bundesliga zusehen, den Abstand nach oben nicht weiter anwachsen zu lassen. Am Sonntag (15.30 Uhr) tritt der Tabellen-Neunte beim anderen deutschen Europa-League-Viertelfinalisten an, RB Leipzig. Die Sachsen zogen kampflos in die Runde der letzten Acht ein, weil Gegner Spartak Moskau aufgrund des Ukrainekriegs aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wurde und treffen im Viertelfinale auf den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. Die Frankfurter reisen mit frischem Selbstbewusstsein an. „Unsere Herangehensweise ist immer gleich: Wir fahren dorthin, um zu gewinnen“, sagte Glasner.