Auf der Überholspur

Frankfurt. Oliver Glasner wusste, dass Fragen zum Tabellenstand kommen würden. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Mainz 05 wagte der Trainer der Frankfurter Eintracht also einen Blick auf das Klassement. „Ich kann es eigentlich gar nicht glauben“, sagte der Österreicher. Dann besann er sich sofort wieder auf das große Ganze: „Natürlich freuen mich die 27 Punkte. Was mich aber am meisten freut, ist, wenn ich die Jungs spielen sehe und ich sehe, wie wir uns hier Schritt für Schritt weiterentwickelt haben.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen solchen Aufwärtstrend hätten vor wenigen Wochen wohl selbst kühne Optimisten den Hessen nicht zugetraut. Anfang November stand die Eintracht mit neun Punkten aus zehn Spielen auf Rang 15. Doch nach sechs Siegen aus den jüngsten sieben Bundesliga-Begegnungen überwintern die Adlerträger auf einem Europapokalplatz. Dass Frankfurt im Kalenderjahr 2021 mit 70 Punkten aus 38 Spielen das drittbeste Team hinter Bayern und Dortmund ist, zeigt: Der personelle Umbruch im Sommer wurde nach einem holprigen Start mit acht sieglosen Pflichtpartien gut aufgefangen. Die Doppelbelastung wird erst im März wieder ein Thema. Als Gruppensieger steht die Eintracht direkt im Achtelfinale der Europa League.

Der Umbruch scheint bewältigt

Seinem Team gab Glasner nach dem vierten Pflichtspiel in neun Tagen deshalb nicht nur eine Gewichtsvorgabe mit in die Weihnachtspause – sondern auch ein ausdrückliches Lob. „Nach dem schwierigen Start sind die Jungs immer bei der Stange geblieben. Sie haben nie an unseren Ideen gezweifelt und waren immer offen für unseren Input. Als Trainer bist du nichts, wenn du deine Spieler nicht auf deiner Seite hast“, meinte der 47-Jährige, dessen Einstand als Eintracht-Coach mit einem 0:2 im DFB-Pokal gegen Drittligist SV Waldhof Mannheim gründlich schiefgegangen war. Eine „Momentaufnahme“ nannte Sportvorstand Markus Krösche den Tabellenstand. „Dass es 27 Punkte sein würden – das hätte vor der Saison keiner gedacht. So ehrlich muss man sein“, räumte der Nachfolger von Fredi Bobic ein. Der 41-Jährige erinnerte an die Phasen, in denen er gebetsmühlenartig auf den Faktor Zeit hinwies. „Wir wussten, dass es eine Frage der Zeit sein würde, bis die Jungs die Inhalte übernehmen und alles anfängt, vom Denken ins Handeln überzugehen“, sah sich Krösche nach der Neun-Punkte-Woche mit Siegen gegen Leverkusen (5:2), Gladbach (3:2) und Mainz bestätigt.

Fast schon beiläufig sprach der Eintracht-Sportchef an, was auch der Trainer als den „wahren Schlüssel“ charakterisierte. „Eine erfolgreiche Mannschaft hängt ganz stark von den Spielern ab, die weniger spielen“, betonte Krösche. Bei Glasner hörte sich das so an: „Es gab Spieler, die auf der Bank oder der Tribüne gesessen haben. Sie waren immer für die Mannschaft da.“ Allein die 35. Minute im Rhein-Main-Duell lieferte dafür mehrere Beweisstücke. Da schickte der in Bensheim lebende Eintracht-Kapitän Sebastian Rode, der wegen anhaltender Knieprobleme weite Teile der Hinserie verpasste, den zu Saisonbeginn oft kritisierten Rafael Borré mit einem Direktpass in die Tiefe los. Frankfurts Stürmer spielte im Strafraum zu Jesper Lindström.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch der 21-jährige Däne, der schon gegen Leverkusen und Gladbach getroffen hatte, hatte sich zwischenzeitlich mit dem Reservistenstatus begnügen müssen. „Das war in Perfektion gespielt“, lobte´ Glasner die Szene, die Torschütze Lindström mit einer Ballablage für Rode selbst eingeleitet hatte.

In der kurzen Winterpause – Trainingsauftakt ist am 30. Dezember, am 8. Januar kommt der BVB – werden sich die Frankfurter dennoch Gedanken machen müssen. Ein Knipser wie 28-Tore-Mann André Silva wird nach wie vor vermisst. Die finanziellen Möglichkeiten der Hessen sind nach zwei Corona-Jahren begrenzt. „Wir haben einen großen Kader und sind von jedem einzelnen Spieler überzeugt“, sagte Krösche dazu. Noch galanter wich Glasner der Frage nach einem Wunschzettel aus: „Mein größter Wunsch ist, dass ich hier sobald wie möglich mal Trainer im ausverkauften Deutsche-Bank-Park sein kann. Dann haben wir Corona im Griff.“

Wie wichtig der knappe Erfolg im Duell der bislang punktgleichen Rhein-Main-Teams war, zeigen die selbstkritischen Statements des Mainzer Trainers Bo Svensson. „Fakt ist, dass die Mannschaft nicht bereit war für diese Aufgabe. Das ist auch meine Verantwortung. Ich muss hinterfragen, was wir seit Dienstag gemacht haben. Ich habe das Gefühl, dass wir uns alle ein Stück weit zurückgelehnt haben“, erklärte der Däne. Die Jahresbilanz von 57 Punkten beweist indes, dass sich auch die Rheinhessen auf einem sehr guten Weg befinden.