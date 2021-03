Frankfurt. Die Endphase der Fußball-Bundesliga wird für Eintracht Frankfurt zum spannenden Endspurt um den Einzug in die Champions League. „Alle Spiele sind Endspiele. Es beginnt mit dem 1. FC Union Berlin“, betonte Cheftrainer Adi Hütter vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Club aus der Hauptstadt. „Dann geht es in den Monat der Wahrheit.“

AdUnit urban-intext1

Damit es nicht am Ende „April, April“ heißt, müssen die Hessen noch einige Kräfte mobilisieren, um das „Außergewöhnliche“ (Hütter) zu schaffen, und erstmals in Europas höchster Liga spielen zu können. Schließlich sind im kommenden Monat in Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen vier Gegner dabei, die der Eintracht noch ein Bein stellen wollen, können und müssten. „Der Druck ist bei den anderen Clubs“, meinte Hütter.

„Jeder ist hungrig“

Die Frankfurter liegen mit 44 Punkten auf Platz vier und werden am härtesten vom BVB (42) und Bayer 05 (40) bedrängt, während Wolfsburg (3. Rang) vier Zähler vor ihnen und Gladbach (10.) neun Punkte entfernt liegen. „Jeder ist hungrig, und niemand hat wirklich Angst“, beteuerte Mittelfeldspieler Djibril Sow in der „Frankfurter Rundschau.“ Die Stimmung sei gut und es stimme einfach alles. Dass dieses atmosphärische Hoch anhält und nach der Länderspielpause zu weiteren Erfolgen trägt, dürfte auch vom Ausgang des Spiels gegen die Berliner beeinflusst werden. „Sie spielen auch eine gute Saison, aber wir wollen gewinnen“, sagte Hütter, weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe gegen den Tabellensiebten, bei dem man in der Hinrunde nur mit einem Kraftakt (3:3) einer Pleite entronnen war.

„Wir haben schon mit einem sehr unangenehmen Gegner zu tun, der taktisch sehr diszipliniert spielt und die laufstärkste Mannschaft der Liga ist“, sagte Hütter. „Es wird ein Abnutzungskampf werden.“ Die „Eisernen“ sind seit fünf Partien ungeschlagen, Frankfurt seit drei Spielen ohne Sieg. Die Gastgeber müssen wahrscheinlich auf Martin Hinteregger verzichten (Oberschenkel). dpa