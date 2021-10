Zu oft in Unterzahl und zu zerstückelte Partie – Adler verlieren 2:0 in Iserlohn

Iserlohn. Es wäre der siebte Sieg in Folge gewesen. Im Eisstadion am Seilersee verloren die Adler Mannheim am Samstagabend (18.30 Uhr) 2:0 gegen die Iserlohn Roosters. Es war vor allem ein hitziges Spiel, die Fans der Heimmannschaft machten ordentlich Stimmung. Am Ende hatte Mannheim einfach zu viele Strafzeiten und war vor dem gegnerischen Tor zu ungefährlich. Für Iserlohn trafen Joe Whitney und Nick Schilkey.

Das erste Drittel war vor allem geprägt von Torchancen des Gastgebers. Die Adler starteten zweikampfstark in die Partie, durch viele Zeitstrafen wurde allerdings der eigene Spielrhythmus unterbrochen. Mit nur einem Gegentor waren die Mannheimer noch gut bedient, Adler-Goalie Felix Brückmann rettete seine Mannschaft mehrere Male über das Powerplay der Roosters.

Auch im zweiten Drittel suchten unsere Adler weiter den Flow. Die Schüsse der Mannheimer kamen nicht durch und das Spiel blieb wegen der vielen Zeitstrafen weiterhin zerstückelt. Zum Glück nutzten die Roosters ihre vielen Möglichkeiten in Überzahl nicht konsequent genug. Die beste Chance der Adler im zweiten Drittel wurde abgepfiffen. Nach einem Schuss von Eisenschmid landete der Puck erst nach dem Pfiff und nach Nachstochern von Dawes und Szwarz über der gegnerischen Torlinie.

Im letzten Drittel machten die Mannheimer deutlich mehr Druck auf das Tor von Jenike. Eisenschmid, Bergmann und Szwarz scheiterten am Goalie der Rooters. Am Ende macht Schilkey nach einem starken Abschluss im Eins-gegen-eins den Sack für Iserlohn zu.

