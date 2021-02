  Wochenlanger Ausfall - Adler-Stürmer Huhtala fehlt verletzungsbedingt

Mannheim. Stürmer Tommi Huhtala wird den Mannheimer Adlern verletzungsbedingt vier bis sechs Wochen fehlen. Das teilte der Eishockeyverein am Dienstag mit. Demnach habe sich Huhtala im Spiel gegen den ERC Ingolstadt am vergangenen Sonntag eine Adduktorenverletzung zugezogen. „Es ist extrem bitter für Tommi, dass er nur vier Partien nach seiner Rückkehr erneut ausfällt. Mit ihm geht uns ein Teil unserer physischen Präsenz verloren. Außerdem strahlt Tommi immer Torgefahr aus“, so Adler-Manager Jan-Axel Alavaara zum Ausfall des Finnen.

AdUnit urban-intext1

Huhtala hatte erst Anfang Januar drei Partien angeschlagen pausieren müssen. In seinen bislang acht Saisonspielen sammelte der Flügelstürmer zwei Tore und zwei Vorlagen.