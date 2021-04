Vorzeitiges Saisonaus für Adler-Angreifer Florian Elias

Mannheim. Die Adler Mannheim müssen im Kampf um den achten DEL-Titel fortan auf die Dienste von Florian Elias verzichten.

Wie die Adler in einer Pressemeldung bekannt gaben, zog sich der 18-jährige Stürmer im ersten Halbfinalspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg eine Handverletzung zu, die am heutigen Freitag operiert werden musste.



Elias wechselte 2016 aus Kaufbeuren in die Schülermannschaft der Jungadler. Vor der laufenden Saison wurde der gebürtige Augsburger von den Adlern mit einer Förderlizenz ausgestattet, verbrachte die Spielzeit aber fast ausnahmslos in Mannheim. In der Hauptrunde sammelte der Nachwuchsnationalspieler in 34 Partien acht Scorerpunkte (vier Tore / vier Assists), in vier Playoff-Spielen kam eine weitere Vorlage hinzu.