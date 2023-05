Mannheim. Die Adler Mannheim haben einen neuen Spieler verpflichtet. Wie der Verein mitteilt, wechselt Linden Vey vom kasachischen KHL-Club Barys Astana nach Mannheim. Der 31-Jährige hat bei den Adlern einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Rückennumer ist bereits bekannt

„Linden ist ein sehr präsenter Spieler. Egal, ob in der KHL, in der NLA oder in Nordamerika – bei jedem Club, bei dem er aufgelaufen ist, machte Linden positiv auf sich aufmerksam. Nicht von ungefähr zählen weit über 100 NHL-Spiele sowie je eine Meisterschaft mit Moskau und Zürich zu seinen Erfolgen. Linden ist ein Führungsspieler durch und durch, der stets das Wohl der Mannschaft an erste Stelle setzt“, äußert sich Sportmanager JanAxel Alavaara zum Neuzugang.

Vey wird laut Angaben des Vereins in der Saison 2023/24 mit der Rückennummer 19 auflaufen.