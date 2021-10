Verletzungspech bei den Adlern Mannheim hält an

Iserlohn. Das Verletzungspech bei den Adlern Mannheim reißt nicht ab. Nach dem 2:0-Sieg am Donnerstag gegen die Kölner Haie war klar, dass die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Samstag (18.30 Uhr) bei den Iserlohn Rooster auf Dennis Endras, Mark Katic, Denis Reul, David Wolf und Ruslan Iskhakov verzichten muss. Es kommt aber noch dicker: Am Seilersee werden auch Tim Wohlgemuth und Nico Krämmer fehlen. Die beiden Stürmer seien "angeschlagen", hieß es auf Nachfrage dieser Redaktion. Wie lange sie ausfallen, werden ist unklar. Die Adler reagierten und zogen Luca Tosto vom Zweitliga-Kooperationspartner Heilbronner Falken wieder ins DEL-Team.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1