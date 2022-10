Trainingsbesuche der Adler wieder möglich

Mannheim. Die Umbauarbeiten der Whistle-Sportsbar sind abgeschlossen. Wie auf der Website der Adler berichtet wird, können nun alle Fans wieder die Trainingseinheiten in der Nebenhalle Süd besuchen. Im Kalender auf der Homepage werden die Trainingszeiten zu finden sein. Voraussetzung hierfür ist, dass das Team um Kapitän Denis Reul in einer der beiden Nebenhallen das Eis betritt. Falls eine Übungseinheit in der SAP Arena stattfindet, ist ein Trainingsbesuch wie auch in der Vergangenheit nicht möglich.

