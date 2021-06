Torjäger Nigel Dawes verstärkt Adler Mannheim

Mannheim. „So schnell kann es im Eishockey gehen.“ Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara muss grinsen. Noch am Donnerstagabend hatte er gegenüber dieser Redaktion nähere Informationen zum Spielplan der Champions Hockey League gegeben und zu möglichen Neuzugängen nur vage erklärt, „dass in den nächsten Tagen etwas passieren kann“. Nur wenige Stunden später war es soweit: Die Adler Mannheim haben den Flügelstürmer Nigel Dawes bis 2023 unter Vertrag genommen. Der 36-jährige gebürtige Kanadier mit aserbaidschanischem Pass verlässt die osteuropäische Top-Liga KHL und will sich in der Deutschen Eishockey Liga beweisen.

Profi durch und durch

„Nigel hat über Jahre gezeigt, dass er ganz genau weiß, wo das Tor steht“, nennt Alavaara einen der Gründe für die Verpflichtung des Routiniers. „Ich habe ihn selbst bei mehreren KHL-Spielen beobachten können. Er ist einer der besten zehn Spieler dieser Liga“, gerät der 46-jährige Schwede angesichts des Könnens von Dawes ins Schwärmen. Kein Wunder, er ist der beste nicht-russische Torschütze der Liga. 550 Scorerpunkte hat der 1,73 Meter große Stürmer in der KHL gesammelt, 293 Tore erzielt.

„Wenn ein solcher Spieler auf dem Markt ist, muss man alles tun, um ihn zu holen. Ein leichtes Unterfangen war das nicht. Um so glücklicher sind wir, dass es geklappt hat“, sagt Alavaara. „Vielleicht wollte er nach vielen Jahren in der KHL etwas Neues probieren“, mutmaßt der Sportmanager. Nun schlägt der Linksschütze ein ganz neues Kapitel auf, nachdem er 223 Partien in der nordamerikanischen Profiliga NHL für die New York Rangers, Phoenix Coyotes, Calgary Flames, Atlanta Thrashers und die Montreal Canadiens absolviert hatte und 2011 in die KHL gewechselt war, wo er zuletzt für Ak Bars Kasan stürmte.

„Nigel ist ein Musterprofi. Er legt seit vielen Jahren großen Wert auf seine Fitness, arbeitet täglich unglaublich hart“, macht sich Alavaara keine Sorgen um die Leistungsfähigkeit des 36-Jährigen. „Seine Einstellung gepaart mit seinem Torriecher, dem Auge für die Mitspieler und dem Spielverständnis machen ihn zu einem sehr wertvollen Spieler, der uns ohne jeden Zweifel weiterhelfen wird“, versichert er. Genauso wichtig ist – und das betonen die Adler immer wieder –, dass es auch menschlich passt. Hier sieht der Sportmanager ebenfalls keine Probleme.

„Ich freue mich sehr, Teil einer Toporganisation wie den Adlern zu werden. Mit Blick auf die Vereinsgeschichte war es eine einfache Entscheidung, das Angebot der Adler anzunehmen. Mein Ziel ist es, der Mannschaft offensiv zu helfen und den Titel zurück nach Mannheim zu holen“, wird Dawes in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Verpflichtung des 36-Jährigen bedeutet gleichzeitig, dass die Chancen auf einen Wechsel von Tom Kühnhackl zu den Adlern massiv gesunken sind. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader, haben 13 Stürmer und drei bis vier U-23-Spieler“, erklärt Alavaara, schränkt jedoch ein: „Im Eishockey-Geschäft kann viel passieren.“

