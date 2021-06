Torgefährlicher Angreifer Nigel Dawes verstärkt die Adler Mannheim

Mannheim. Die Adler Mannheim haben sich mit Offensivspieler Nigel Dawes verstärkt. Wie der Verein am Freitag mitteilte, kommt der Angreifer vom KHL-Club Ak Bars Kazan in die Kurpfalz. Dawes unterschrieb bei den Blau-Weiß-Roten einen Vertrag bis 2023. „Einen Spieler wie Nigel von den Adlern zu überzeugen, ist kein leichtes Unterfangen. Umso glücklicher sind wir, dass er sich für uns entschieden hat“, freute sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den Transfer und beschrieb Dawes aufgrund seiner Arbeitseinstellung als einen Musterprofi. Der Kanadier werde den Adlern ohne Zweifel weiterhelfen. „Seine Einstellung gepaart mit seinem Torriecher, dem Auge für die Mitspieler und dem Spielverständnis machen ihn zu einem sehr wertvollen Spieler“, führte Alavaara aus.

Der Spieler selbst ist froh darüber, bei den Adlern gelandet zu sein. Dabei hat er wohl nicht lange überlegen müssen. „Mit Blick auf die Vereinsgeschichte war es eine einfache Entscheidung, das Angebot der Adler anzunehmen. Mein Ziel ist es, der Mannschaft offensiv zu helfen und den Titel zurück nach Mannheim zu holen“, sagte der 36-Jährige zu seinem Wechsel.

Torriecher in der KHL bewiesen

Mit Dawes kommt der erfolgreichste nicht-russische Torschütze in der Geschichte der KHL nach Mannheim. Der Linksschütze erzielte seit der Saison 2011/12 in 608 KHL-Partien für Barys Astana, Avtomobilist Yekaterinburg und Ak Bars Kazan 293 Treffer. Hinzu kommen 257 Vorlagen. Dies sind die die fünftmeisten, die jemals in der Liga erzielt wurden. Seine 293 Tore sind die zweitmeisten aller KHL-Spieler in der Geschichte.

Zudem hat Dawes 223 Partien in NHL absolviert. In der besten Liga der Welt stand er für die New York Rangers, Phoenix Coyotes, Calgary Flames, Atlanta Trashers und die Montréal Canadiens auf dem Eis. Hinzu kommen 182 AHL-Partien.