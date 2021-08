Testspiel: Adler unterliegen Kölner Haien nach Verlängerung 1:2

Köln. In der Kölnarena 2 haben die Adler Mannheim am Donnerstagabend ein Testspiel beim DEL-Konkurrenten Kölner Haie mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung verloren. Während der angeschlagene Tim Wohlgemuth nicht zum Einsatz kam, kehrte Lean Bergmann ins Team zurück. Der erste Abschnitt vor 150 zugelassenen Zuschauern endete torlos. Bei den Adlern musste allerdings Verteidiger Mark Katic zu Beginn des ersten Drittels vorzeitig verletzt vom Eis, nachdem er bei einem Zweikampf in die Bande gekracht war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im zweiten Abschnitt kam Markus Eisenschmid mit einen Pfostentreffer (31.) der Adler-Führung nahe, aber auch die zweiten 20 Minuten blieben torlos. Im dritten Drittel erzielte zunächst Sebastian Uvira das 1:0 (41.) für die Haie. Nach einem Check gegen den Kopf von Nigel Dawes erhielt der Kölner Andreas Thuresson aber eine Matchstrafe (49.) und in der fünfminütigen Überzahl markierte Matthias Plachta den 1:1-Ausgleich (52.). In der Verlängerung traf Moritz Müller zum 2:1-Sieg (61.) für die Kölner Haie.