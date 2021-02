Mannheim. Die Namen der Ausnahmestürmer Tim Stützle und John Jason Peterka waren um die Jahreswende bei den Eishockey-Fans in aller Munde. Dank der bärenstarken Leistungen des dynamischen Duos erreichte die coronageplagte U-20-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes bei der WM in Edmonton das Viertelfinale gegen Russland (1:2). Mittelstürmer dieser Topformation war Florian Elias, der vier Tore und fünf Vorlagen zum historischen Erfolg beisteuerte.

Profitierte der 18-jährige Angreifer der Adler Mannheim von Stützle und Peterka? Oder wertete er die Paradereihe zusätzlich auf? Das ist ein zentrales Thema der neuen Folge des „Adler-Checks“, dem Eishockey-Podcast des „Mannheimer Morgen“. Um dieser Frage nachzugehen, hat „MM“-Sportredakteur Christian Rotter einen Fachmann ins Aufnahmestudio eingeladen: Philipp Koehl berichtet als Redakteur beim Fernsehsender RON TV nicht nur regelmäßig über die Adler, sondern er gilt zudem als ausgewiesener Experte für das deutsche Nachwuchs-Eishockey. Das hat er bereits mehrfach im Podcast „EiszeitFM“ mit seinem Kollegen Sven Metzger bewiesen.

Baustellen im Adler-Spiel

Die Talentschau beginnt bei der U-20-WM in Edmonton, sie endet aber nicht in Kanada. Denn auch bei den Adlern, die mit sechs Siegen in sechs Spielen in die DEL-Saison gestartet sind, heißt es: Jugend forsch(t)! Da das Verletzungspech vor allem in der Verteidigung zugeschlagen hat, feierte am Sonntag beispielsweise der 18-jährige Arkadiusz Dziambor sein Debüt im deutschen Eishockey-Oberhaus. Wie hat er sich geschlagen? Das wird genauso diskutiert wie die Baustellen im Adler-Spiel, die Koehl trotz der Erfolge mit dem durchwachsenen Powerplay und der Anfälligkeit, nach eigenen Treffern zu schnell Gegentore zu kassieren, ausgemacht hat.

