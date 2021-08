Talent Moritz Elias verlässt die Adler Mannheim Richtung Kanada

Mannheim. Der 17-jährige Angreifer Moritz Elias verlässt die Adler Mannheim in Richtung Kanada. Er wird sich den Saskatoon Blades in der Juniorenliga WHL anschließen, teilte der Verein mit. Erst Anfang des Monats hatten die Blau-Weiß-Roten die Verpflichtung des Toptalents und langjährigen Jungadlers bekanntgegeben, der einen Dreijahresvertrag in der Qudratestadt unterschrieben hatte. Der Vertrag des Linksschützen ruhe für die Zeit, die Elias in Nordamerika weilt, hieß es in einer Pressmitteilung weiter.

Die Adler haben Elias bei seinem kurzfristigen Wechsel keine Steine in Weg gelegt. Im Gegenteil: „Wir sind immer daran interessiert, unseren Spielern die bestmöglichen Bedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung zu bieten“, erklärte Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Die Chance, die sich Elias nun in einer der besten Nachwuchsligen der Welt biete, sei eine ganz große, so Alavaara weiter. „In seinem Alter diesen Schritt zu gehen, Spielpraxis sammeln zu können und neue Trainingsimpulse zu erfahren, ist von unschätzbarem Wert. Gleichzeitig profitiert auch die Persönlichkeitsentwicklung“, ist sich der Sportmanager sicher, dass Elias vom Sprung nach Übersee nur profitieren kann.

Elias sammelte in der abgelaufenen Saison bei den Nürnberg Ice Tigers erste Spielpraxis in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Dabei gelang ihm jeweils ein Tor und eine Vorlage.