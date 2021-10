Als Felix Brückmann für Magenta Sport den 2:0-Sieg seiner Adler gegen die Kölner Haie analysieren sollte, ahnte er nicht, was gleich passieren sollte. Er stand relativ verlassen in der Mitte der Eisfläche, wegen der aufgesetzten Kopfhörer bekam der Mannheimer Torhüter nicht genau mit, was um ihn herum passierte. Doch dann erspähte er im Augenwinkel seine Teamkollegen, die in der SAP Arena

...