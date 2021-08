Sturmtalent Moritz Elias wird ein Adler

Mannheim. Die Adler Mannheim haben Stürmer Moriz Elias für die kommenden drei Jahre unter Vertrag genommen. „Mit seiner Torgefahr und seiner Geschwindigkeit bringt Moritz gute Voraussetzungen für höhere Aufgaben mit“, äußerte sich Adler-Manager Jan-Axel Alavaara zur Verpflichtung des 17 Jahre alten Talents. Elias besitze noch „jede Menge Entwicklungspotenzial“, war sich Alavaara sicher.

Elias, dessen zwei Jahre älterer Bruder Florian bereits seit vergangenem Jahr das Trikot der Adler trägt, stand in der letzten Saison 16 Mal für die Nürnberg Ice Tigers auf dem Eis. Davor hatte seit 2017 für vier Jahre den Jungadlern angehört und sammelte in der Schüler-Bundesliga ebenso Spielpraxis wie in der Nachwuchsliga DNL. Laut Alavaara wurde die Entwicklung des Linksschützen in den vergangenen Jahren „sehr genau beobachtet“. Um sein vorhandenes Potenzial weiter abrufen zu können, müsse Elias nun „weiter jeden Tag hart an sich arbeiten“, betonte Alavaara abschließend.