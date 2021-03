Mannheim. Ein Last-Minute-Treffer von Markus Eisenschmid hat den Adler Mannheim einen erfolgreichen Start in die zweite Saisonphase der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beschert. Der souveräne Spitzenreiter der Gruppe Süd, der erstmals auf ein Team der Nord-Gruppe traf, gewann am Montagabend sein Heimspiel gegen die Wolfsburg Grizzly Adams in der SAP Arena mit 2:1 (0:1/1:0/1:0).

In der dritten Minute erwischte ein Ex-Mannheimer das Team von Cheftrainer Pavel Gross nach einem Puckverlust eiskalt. Phil Hungerecker, der von 2017 bis 2020 in der Kurpfalz spielte und vor zwei Jahren Deutscher Meister mit den Adlern wurde, versenkte die Scheibe im Kasten von Nationaltorwart Dennis Endras.

Danach brauchten die Blau-Weiß-Roten lange, um sich gegen eng verteidigende Wolfsburger brauchbare Chancen zu erspielen. Erst ab der 30. Minute wurden die Offensivaktionen konkreter. 61 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels war es dann Adler-Verteidiger Sinan Akdag, der den starken Gästekeeper Dustin Strahlmeier nach feinem Zuspiel von Matthias Plachta zum 1:1-Ausgleich überwand (39.). Das 2:1 fiel 31,9 Sekunden vor dem Ende des letzten Drittels – und im Mannheimer Powerplay: Markus Eisenschmid war nach einer starken Kombination über Plachta und Nico Krämmer für den Endstand zur Stelle (60.).

Für die Adler war der Heimauftakt gegen Wolfsburg das erste von 14 Spielen in 28 Tagen. Schon am Mittwochabend (18:30 Uhr) geht es für die Blau-Weiß-Roten bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven weiter. Am Donnerstagabend (20:30 Uhr) gastiert das Team von Pavel Gross in Wolfsburg.

