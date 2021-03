  Siebter Sieg in Folge: Adler Mannheim schlagen Nürnberg Ice Tigers

Mannheim. In der SAP Arena lieferten sich in der Südgruppe der DEL der Tabellenführer Adler Mannheim und das Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers wie schon am vergangenen Mittwoch erneut ein enges Duell. Der Sieg ging mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) aber dann doch wieder an die Adler, die damit den siebten Sieg in Folge einfuhren.

AdUnit urban-intext1

Im ersten Drittel brachte Markus Eisenschmid die Adler mit 1:0 (9.) in Führung, die mehr vom Spiel hatten und zwei Überzahlspiele ungenutzt ließen. Stattdessen gelang dem ehemaligen Jungadler Marcel Kurth mit seinem ersten Saisontor das 1:1 (18.) für die Gäste aus Franken.

Der zweite Abschnitt bot dann ein etwas anderes Bild, denn nun hatten die Nürnberger mehr vom Spiel. Brett Pollock brachte die Ice Tigers zu Beginn von Drittel zwei mit 2:1 (22.) in Führung und die Franken hatten sogar die Chance auf 3:1 zu stellen. Diesmal waren es dann die Adler die gegen Ende des Abschnitts ein Tor bejubeln konnten, als Sinan Akdag mit einem Schlagschuss den 2:2-Ausgleich (36.) markierte.

Im Schlussdrittel schlug dann erneut Sinan Akdag für die Hausherren zu, als er das 3:2 (54.) erzielte. In Unterzahl packte Taylor Leier noch das 4:2 (55.) für die Blau-Weiß-Roten drauf. Am Samstag (17.30 Uhr) sind die Adler Mannheim bei den Straubing Tigers zu Gast. and