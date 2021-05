Sechs Adler reisen zur Eishockey-WM nach Lettland

Mannheim/Riga. Sechs Spieler der Adler Mannheim stehen im 24-köpfgigen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Eishockey Weltmeisterschaft in Lettland. Bundestrainer Toni Söderholm nominierte von den Blau-Weiß-Roten neben Torwart Felix Brückmann und Verteidiger Korbinian Holzer noch die vier Stürmer Matthias Plachta, Markus Eisenschmid, Nicolas Krämmer und Stefan Loibl für die Spiele in Riga. Allesamt werden noch am Sonntag mit dem Tross des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) in Richtung Lettland reisen.

Das DEB-Team startet mit einem Spiel am Freitag, 21. Mai (15.15 Uhr/live bei Sport1) ins Turnier. Zuvor begibt sich die Mannschaft in eine dreitägige Einzelisolation im Teamhotel. Für die Einreise nach Lettland sind pro Spieler und Mitglied aus dem Betreuerstab je drei negative Corona-PCR-Tests seit dem 10. Mai erforderlich. Weitere Tests sollen in der Quarantäne durchgeführt werden. Am 6. Juni wird das Finale um die Weltmeisterschaft ausgetragen.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Lettland

Torhüter: Felix Brückmann (Mannheim), Mathias Niederberger (Berlin), Niklas Treutle (Nürnberg).

Verteidiger: Dominik Bittner (Wolfsburg), Marcel Brandt (Straubing), Leon Gawanke (Manitoba/AHL), Korbinian Holzer (Mannheim), Jonas Müller (Berlin), Moritz Müller (Köln), Marco Nowak (Düsseldorf), Moritz Seider (Rögle/SHL), Fabio Wagner (Ingolstadt).

Stürmer: Lean Bergmann (San José/NHL), Andreas Eder (Straubing), Markus Eisenschmid, Matthias Plachta, Nico Krämmer, Stefan Loibl (alle Mannheim), Daniel Fischbuch (Düsseldorf), Maximilian Kastner, John Peterka (beide München), Tom Kühnhackl (Bridgeport/AHL), Marcel Noebels, Leo Pföderl, Lukas Reichel (alle Berlin), Tobias Rieder (Buffalo/NHL), Frederik Tiffels (Köln).