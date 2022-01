Sechs Adler im finalen Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft

Mannheim. Sechs Spieler der Adler Mannheim werden Deutschland bei den Olympischen Spielen in Peking vertreten. Am Dienstagvormittag gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) den Kader für den Saisonhöhepunkt im Februar bekannt. Mit dabei sind Torhüter Felix Brückmann, Verteidiger Korbinian Holzer sowie die Stürmer Nico Krämmer, Lean Bergmann, Matthias Plachta und David Wolf aus Mannheim.

Insgesamt schafften es 25 Spieler - drei Torhüter, acht Verteidiger, 14 Stürmer - in die Olympia-Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes und wurden vom Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für Peking nominiert. Die XXIV. Olympischen Winterspiele in China dauern vom 4. bis 20. Februar 2022.

Zwei Überraschungen im Kader

Bundestrainer Toni Söderholm präsentierte bei der offiziellen Bekanntgabe des Kaders auch zwei große Überraschungen: Mit der erneuten Nominierung des Olympia-Keepers von 2018, Danny aus den Birken (36), sowie der von Sturm-Routinier Daniel Pietta (35) war nicht zu rechnen. Aus den Birken dürfte nach einer eher schwachen Saison beim EHC Red Bull München in diesem Jahr nur als Nummer drei hinter Mathias Niederberger von den Eisbären Berlin und Felix Brückmann von den Adler Mannheim mitfliegen. Der Silbergewinner von Pyeongchang hatte seinen Stammplatz in München zuletzt verloren und war von Söderholm in dessen Amtszeit seit Ende 2018 bislang noch nie nominiert worden.

Pietta vom ERC Ingolstadt dagegen schon: Der gebürtige Krefelder war unter Söderholm bei wichtigen Turnieren indes auch außen vor und nahm 2018 zuletzt noch unter dem damaligen Bundestrainer Marco Sturm an einer Weltmeisterschaft teil. Bei Olympia war Pietta noch nie dabei.

Angeführt wird das Olympia-Team von Kapitän Moritz Müller von den Kölner Haien. Der 35-Jährige war ebenfalls vor vier Jahren Teil des Silberteams und ist in diesem Jahr einer von drei Kandidaten als deutscher Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier am 4. Februar.

Trainer setzt auf "eingespieltes Team"

Söderholm setzt bei seiner Auswahl auf ein eingespieltes Team aus erfahrenen Spielern, heißt es in einer Mitteilung. 21 Athleten gehörten zur erfolgreichen DEB-Mannschaft der vergangenen 2021 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga, die das Turnier auf Platz vier beendete. Elf Olympia-Nominierte waren bereits Teil der Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang in Südkorea. Auch in Sachen Coaching-Staff setze der Bundestrainer auf eine bewährte Einheit: U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter, Ilpo Kauhanen und Cory Murphy komplettieren das Team hinter der Bande.

Olympia-Vorbereitung startet in Mannheim

Am kommenden Montag, 31. Januar 2022, startet die die DEB-Auswahl in Mannheim in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Am Mittwoch, 2. Februar 2022, fliegt das Team nach Peking. Sofern alle PCR-Tests negativ ausfallen, geht es für die Mannschaft in China mit der Vorbereitung auf das Herren-Eishockeyturnier weiter, das am 9. Februar 2022 startet.