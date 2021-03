Mannheim. Es ist das unumstrittene Topspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL): Die Adler Mannheim empfangen am Montag (20.30 Uhr) den EHC Red Bull München in der SAP Arena. "Das ist die perfekte Möglichkeit zur Rehabilitation", sagte Adler-Stürmer Matthias Plachta am Samstag nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Straubing. Die ersten drei Saisonspiele gegen München haben die Mannheimer gewonnen. Ein Mann kann dabei helfen, diese Erfolgsserie auszubauen: Sean Collins. Adler-Pressesprecher Adrian Parejo bestätigte auf Nachfrage dieser Redaktion, dass am Sonntag auch der zweite Coronatest des Neuzugangs negativ ausgefallen ist. Ein Einsatz des kanadischen Angreifers, der in der vergangenen Woche von Kunlun Red Star aus China nach Mannheim wechselte, ist zumindest nicht ausgeschlossen.

