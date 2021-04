Schulterverletzung: Saisonaus für Adler-Angreifer Tommi Huhtala

Mannheim. Die Adler Mannheim müssen in den restlichen Playoff-Partien auf ihren Angreifer Tommi Huhtala verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat sich der hat sich der 33-jährige Finne in Spiel drei der Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers eine Schulterverletzung zugezogen, die einen chirurgischen Eingriff erfordert. Huhtala ist neben David Wolf bereits der zweite Angreifer, der im Kampf um die Meisterschaft nicht mehr zur Verfügung steht.

„Es tut mir unheimlich leid für Tommi“, bedauert Sportmanager Jan-Axel Alavaara Huhtalas Saisonaus. „Bis zu seiner Verletzung hat er sehr starke Playoffs für uns gespielt. In Spiel zwei der Viertelfinalserie gegen Straubing, als wir mit dem Rücken zur Wand standen, war er mit zwei Toren maßgeblich am Auswärtssieg beteiligt.“

Die Saison 2020/21 steht für den kampfstarken Angreifer unter keinem guten Stern. Verletzungsbedingt konnte Huhtala im laufenden Wettbewerb lediglich 28 Hauptrunden- sowie drei Endrunden-Partien für die Adler bestreiten.