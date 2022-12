Schlägerei zwischen Ultras der Adler Mannheim und Kölner Haie - Ermittlungen eingeleitet

Köln/Mannheim. Nach dem Winter Game in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstagabend in Köln haben Anhänger der Adler Mannheim und der Kölner Haie aufeinander eingeschlagen und sich gegenseitig mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen. Wie die Polizei Köln am Sonntag mitteilte, trennten starke Polizeikräfte die rivalisierenden Ultras gegen 20.10 Uhr im Bereich Aachener Straße/Alter Militärringstraße. Gegen 76 mutmaßlich Beteiligte wurden Ermittlungen wegen Landfriedensbruch eingeleitet.

Die Beamten beschlagnahmten 74 Mobiltelefone, einen Zahnschutz sowie geringe Mengen Betäubungsmittel. Nach aktuellen Erkenntnisse wurden zwei beteiligte Männer leicht verletzt.